Prêmio do 'BBB 24' é o maior da história; veja o valor final

O Big Brother Brasil 24 vai pagar o maior prêmio da história do reality. Nesta terça-feira, 16, um dos três finalistas, Matteus, Davi ou Isabelle, vai levar para casa o valor de R$ 2,92 milhões. Ao ser eliminada no domingo, 14, a agora ex-sister Alane girou a roleta da Stone e adicionou R$ 500 mil ao prêmio do BBB 24, totalizando R$ 2,92 milhões. O montante adicionado fez com que o prêmio ultrapassasse o do último Big Brother, que premiou Amanda Meirelles com R$ 2,88 milhões.

O segundo e terceiro lugar do Big Brother Brasil 24 ganharão, respectivamente, R$ 150 mil e R$ 50 mil. Os finalistas viram de dentro da casa o aumento do valor do prêmio.

Rodriguinho foi o segundo participante que mais adicionou ao valor do prêmio final, com R$ 350 mil. Depois dele, Isabelle retirou um envelope com R$ 220 mil, que foi adicionado também ao montante.

O valor do prêmio do BBB é ajustado desde a 4ª edição, confira:

- BBB 1 ao BBB 4: O valor do prêmio era de R$ 500 mil;

- BBB 5 ao BBB 9: O reajuste levou o prêmio ao valor de R$ 1 milhão;

- BBB 10 ao BBB 22: Com acréscimo de R$ 500 mil, o valor chegou a R$ 1,5 milhão;

- BBB 23: A última edição do programa passou a adotar uma dinâmica que foi somando valores ao prêmio a cada eliminação. Com isso, a vencedora Amanda Meirelles levou para casa R$ 2,88 milhões.

- BBB 24: Alane, a última eliminada da edição girou a roleta da Stone e adicionou R$ 500 mil ao prêmio. Com isso, o valor final chegou a R$ 2,92 milhões.