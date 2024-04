Estação de esqui Portillo, no Chile, tem promoções para a temporada de neve

A estação de esqui Portillo, no Chile, já está preparada para a temporada de inverno, que neste ano começa em 22 de junho e se estende até 29 de setembro. Durante o período, os visitantes poderão aproveitar programações e ofertas especiais.

Há promoções que oferecem desde estadias gratuitas para crianças até traslados e cortesia de uma noite em Santiago, capital do país, que fica a aproximadamente duas horas de distância. O complexo também tem condições exclusivas para os interessados em aulas de corrida de esqui e para os fãs de enoturismo, que podem aproveitar descontos na conceituada Vinícola VIK Chile.

Confira detalhes das ofertas e programações disponíveis para a temporada de neve 2024:

Cortesias para crianças

Imagem: Divulgação

Válida para viagens realizadas nos períodos de 22 de junho a 13 de julho e de 31 de agosto a 28 de setembro, a promoção Kids Ski Free é ideal para famílias com crianças. Com ela, um viajante de 4 a 11 anos, hospedado no mesmo apartamento dos pais, pode esquiar, comer e ficar em Portillo gratuitamente.

O benefício está disponível para reservas do tipo Mini Week de três ou quatro noites e Ski Week (sete noites). Ele é válido para estadias no Hotel Portillo, no Octógono Lodge e nos chalés.

Noite grátis em Santiago

Ao reservar uma Ski Week no Hotel Portillo, o hóspede ganha como cortesia uma noite no hotel Ritz-Carlton ou no Hotel Bidasoa, em Santiago. A diária gratuita para curtir a capital inclui café da manhã e pode ser usada antes ou depois da visita à estação de esqui.

A promoção está disponível para viagens entre 6 de julho e 31 de agosto.

O espelho da Laguna del Inca: 'quintal' do resort de se esqui Portillo Imagem: Getty Images/EyeEm

Traslados gratuitos

As reservas do tipo Ski Week marcadas entre 13 a 27 de julho, no Hotel Portillo, garantem traslados gratuitos tanto para o hóspede principal quanto para seus acompanhantes. O transporte regular da estação de esqui é compartilhado com outros viajantes e realiza o percurso Santiago - Portillo - Santiago.

Desconto na Vinícola VIK Chile

Situada no topo de uma montanha, no Vale de Millahue, entre a cordilheira e o mar, a Vinícola VIK Chile é uma das mais famosas do país. Ali, é possível observar os parreirais, degustar bebidas e até se hospedar em um sofisticado hotel, que fica dentro da propriedade.

Quem pretende combinar a viagem a Portillo com um passeio à VIK Chile pode aproveitar uma promoção que oferece 20% de desconto nas diárias dos dois destinos.

A condição é válida para reservas Mini Week (quatro noites, de sábado a quarta-feira) ou Ski Week, entre 22 de junho e 28 de setembro, no Hotel Portillo, no Octógono Lodge ou nos chalés. Já na vinícola, é necessário reservar pelo menos três noites em regime de alimentação all inclusive.

Ski Racing Camp (aulas de corrida de esqui)

Portillo conta com uma equipe de instrutores que conduzem aulas tanto para iniciantes quanto para quem quer aprimorar habilidades nos esportes de inverno. Dentre as atividades planejadas para a próxima temporada destaca-se a Ski Racing Camp, focada em corridas na neve.

O programa de uma semana conta com professores de reputação mundialmente reconhecida e está marcado para o período de 13 a 27 de julho. Disponível para jovens de 12 a 16 anos com nível avançado de esqui, custa a partir de 3.700 dólares, incluindo hospedagem, treinamentos, refeições, traslados e passes para as pistas e os meios de elevação.

Mais informações no site da estação.