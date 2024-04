Billie Eilish é vista beijando amiga e dançando durante festa do Coachella

Billie Eilish, 22, aproveitou muito a "Coachella's Party", evento para celebrar o encerramento do festival.

O que aconteceu

A voz vencedora do Oscar de "Melhor Canção Original" do ano, foi flagrada por pessoas na festa enquanto curtia ao lado de amigas. Em um registro, Billie segura o rosto da influencer Quenlin Blackwell, 23, e dá um beijo rápido na amiga.

Billie Eilish spotted kissing Quenlin Blackwell at #Coachella. pic.twitter.com/vS5F2FpXlw -- Pop Crave (@PopCrave) April 15, 2024

A compositora também foi vista com Odessa A'zion, 23, trocando carinhos, conversando e com a mão boba enquanto dançavam. Em outros vídeos, a artista rebola com as amigas,vai até o chão e distribui tapas no bumbum delas.

Mais Billie Eilish durante "Lunch". pic.twitter.com/C1DxjiHXbB -- Billie Eilish Brasil (@BillieEilishBR) April 14, 2024

QUEBRA TUDO! Billie Eilish se divertindo. pic.twitter.com/oc9OLPbdoq -- Billie Eilish Brasil (@BillieEilishBR) April 14, 2024

O trio costuma exibir sua amizade nas redes sociais, com a vencedora do Oscar fazendo aparições no Tik Tok e YouTube das influencers. Após os flagras da festa, muitos especularam um possível relacionamento entre as amigas.

Billie confirmou sua bissexualidade em uma entrevista para a revista Variety ao dizer "me sinto atraída por elas, atraída fisicamente". "É bom ver a Billie sendo ela mesma e fazendo o que quer", comentou um usuário em suas redes sociais.