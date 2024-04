Pitel abre o jogo sobre relação com Buda pós-BBB 24: 'Fiquei assustada'

Giovanna Pitel falou sobre como está sua relação com Lucas Henrique, o Buda, após o BBB 24 (Globo). A esposa do brother, Camila, terminou o casamento por causa da aproximação dele com a sister dentro da casa.

O que aconteceu

Pitel e Buda não se relacionaram de fato dentro do BBB, mas a aproximação deles causou revolta em Camila e repercutiu fora da casa. "Eu fiquei assustada de verdade. Sinto muito que as pessoas tenham interpretado dessa forma. É uma pena", disse Pitel em entrevista ao Globo.

Ela ainda reforçou que tem uma grande admiração por Lucas, e que a relação dele era de amizade. "Sinto muito que as pessoas entenderam de uma forma completamente diferente. Não sei o que foi passado, o que elas viram. Só posso responder por mim, né? E não era isso que eu sentia lá dentro."

Pitel contou que ainda não teve a oportunidade de conversar com Lucas no programa, mas diz acreditar que terá uma oportunidade no futuro. "Eu não sei como ele está se sentindo em relação a isso, não sei o que vai acontecer. Mas dou espaço para todo mundo, para cada um reagir da forma que achar melhor."

