Iza revela susto após descobrir gravidez: 'Médico pediu para ficar quieta'

Iza, 33, revelou detalhes de sua gravidez, anunciada na última quarta-feira (10). Ao "Fantástico", ela afirmou ter passado por um susto durante o período em que manteve a gestação em segredo.

O que disse Iza

Precisei cancelar alguns compromissos. Tive um pequeno sangramento. Eu tinha uma capa de revista, um show no BBB e uma apresentação em Aracaju. Meu médico pediu para ficar um pouco quietinha, para evitar que aquilo evoluísse.

Iza em entrevista ao "Fantástico"

Artista segue entre atrações confirmadas no Rock in Rio em setembro. "Eu apenas diminuí o ritmo de shows, mas vou continuar trabalhando. Estarei com um barrigão de 8 meses no Rock in Rio. [...] Estar no palco grávida é uma coisa que eu sonho muito."

Cantora está no terceiro mês de gestação e conta como descobriu gravidez. "Eu estava indo visitar uma amiga. Quando entramos no assunto gravidez, comecei a me questionar sobre quando rolou a minha última menstruação. Comecei a ficar um pouco nervosa. Depois, pedi um teste de gravidez para um segurança."

Iza relatou reação do pai, o jogador de futebol Yuri Lima. "Contei para o Yuri na semana seguinte, ele tinha uma partida em São Paulo. Marquei com ele no hotel. [...] Yuri achou que era brincadeira, mas eu disse que jamais brincaria com uma coisa dessas. Ele correu pelo quarto, gritou na janela que seria pai."

Os dois estão juntos desde janeiro do ano passado. Yuri é atleta do time Mirassol. No ano passado, a cantora contou que mora no Rio de Janeiro, enquanto ele vive no interior de São Paulo.