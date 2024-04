Conhece Pomerode? Destino entrou em lista dos mais sustentáveis do mundo

A Rota do Enxaimel, em Testo Alto, na zona rural de Pomerode (SC), é o mais novo destino turístico brasileiro a entrar na lista dos mais sustentáveis do mundo. O local recebeu o selo na categoria prata de certificação de gestão sustentável do Green Destinations durante a Internationale Tourismus-Börse Berlin, uma das maiores feiras de turismo do mundo, realizada no início de março na capital da Alemanha.

Tradição e história

Criada em 2014, a Green Destinations é uma organização holandesa sem fins lucrativos que apoia as empresas e comunidades de destinos turísticos a desenvolverem um turismo mais responsável. A premiação é uma parceria com o Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC, na sigla em inglês).

A avaliação engloba dezenas de temas, distribuídos em segmentos: gerenciamento do destino, natureza e cenário, meio ambiente e clima, cultura e tradição, bem-estar social, negócios e comunicação. A Rota do Enxaimel conquistou 70% deles ao todo, e se juntou a outros sete destinos nacionais, que renovaram ou recuperaram a certificação — que tem validade de dois anos.

Em alguns desses segmentos, o desempenho da rota foi excepcional. O destino cumpriu 100% dos critérios de cultura e tradição, 89% de bem-estar social e 86% de natureza e cenário.

A Nossa, Ivan Blumenschein, vice-presidente da Associação Rota do Enxaimel, enumera os atributos culturais do destino que lhe renderam a "nota 10" na premiação.

Ganham destaque as tradições rurais de cultivo da terra e manejo de animais, a questão do idioma platt, a música de bandoneon trazida pelos imigrantes pomeranos, além da culinária típica, das manifestações religiosas luteranas e das manifestações culturais, como as festas do rei e rainha do tiro, das pinturas em madeira e em bolachas.

Ivan Blumenschein

Bandoneon é um instrumento parecido com o acordeon Imagem: Divulgação / Leo Laps

Platt, ou plattdeutsch (baixo-alemão), é um termo para designar os dialetos do norte da Alemanha, de onde veio a maioria dos imigrantes de Pomerode, no século 19. O nome da cidade, que era distrito de Blumenau até 1959, é uma referência à Pomerânia, região histórica hoje dividida entre Alemanha e Polônia. Já o bandoneon é um instrumento aparentado do acordeon. Hoje, ele é bastante associado ao tango, mas sua origem é germânica.

Essas tradições citadas são muito presentes nas festas da cidade, como a Osterfest, festival inteiramente dedicado à Páscoa: ao longo de dois meses, os visitantes desfrutam de músicas e comidas típicas sob a sombra do maior ovo de Páscoa decorado do mundo, com 16,7 m de altura, segundo o Guinness.

Rota do Enxaimel concentra cerca de 50 casas tradicionais erguidas com o método enxaimel Imagem: Divulgação / Leo Laps

Já a Rota do Enxaimel concentra cerca de 50 casas tradicionais erguidas com o método enxaimel, típico dos centros históricos mais antigos na Alemanha. Elas são tombadas pelo Iphan, o que, além da preservação cultural e arquitetônica, também traz benefícios à sustentabilidade, explica Blumenschein.

O tombamento impõe restrições ambientais, como tamanho da propriedade, taxa máxima de ocupação e permeabilidade do solo. Por isso, é um bairro com muito verde.

O comprometimento com a sustentabilidade rendeu outra premiação ao destino, em 2021: ele é o único representante brasileiro a ter entrado na lista de melhores vilas turísticas do mundo, da ONU.

Segundo Blumenschein, a região se caracteriza por "muitos córregos e rios limpos, agricultura familiar, reaproveitamento de resíduos, festas típicas, tradições de artesanato, ausência de miséria e outras características que se encaixam no que chamamos 'sustentabilidade'".

Rota do Enxaimel também se caracteriza pela agricultura familiar Imagem: Divulgação / Leo Laps

Próximos passos

Passear pela Rota do Enxaimel é um roteiro que pode durar um dia inteiro. De carro, pedalando ou até a pé, é possível visitar algumas casas preservadas e habitadas pelos descendentes dos primeiros colonos, como a Casa Siewert.

No começo de março, excepcionalmente, o proprietário Rogério Siewert, que também é presidente da Associação Rota do Enxaimel, não estava recepcionando os turistas. Ele tinha viajado para a Alemanha para receber o prêmio, junto com Blumenschein. Já outras casas da rota, como o Rancho Lemke, estão se convertendo em restaurantes familiares típicos. Não espere pratos comedidos e pouco calóricos: é um festival de joelhos de porcos, chucrute e marrecos recheados.

Rota do Enxaimel Imagem: Divulgação / Leo Laps

A própria rotina das famílias do bairro facilita esse despertar para o turismo sustentável, explica Blumenschein. "Muitos estão percebendo que práticas habituais são consideradas sustentáveis. A horta no terreno da casa, o reaproveitamento de sobras de alimentos para os animais, o uso de esterco como adubo", diz. "Acreditamos que esse entendimento dos próprios costumes como um 'ativo' auxilia na sua apropriação, valorização, preservação e expansão."

Outras vencedoras

O Green Destinations não reconheceu somente Pomerode. Outras cidades, em Santa Catarina e no Rio Grande do Norte, também ganharam o prêmio. Algumas são destinos bem conhecidos. Outros, longe disso. Confira:

Fernando de Noronha, PE

Fernando de Noronha Imagem: Getty Images/iStockphoto

Patrimônio da Humanidade, Fernando de Noronha gira em torno do turismo, e não podia ser diferente. Mesmo a mais de 300 km da costa, o arquipélago atrai uma multidão de visitantes todos os anos.

No entanto, é um ecossistema frágil, que, segundo as autoridades, precisa de controle. No ano passado, Noronha passou a limitar o número de turistas a 11 mil por mês. Mas, coincidentemente ou não, o arquipélago recuperou, este ano, o certificado da Green Destinations na categoria bronze. Tinha ganhado pela primeira vez em 2014, junto com Bonito (MS).

Tibau do Sul, RN

Praia de Pipa, no município de Tibau do Sul (RN) Imagem: Canindé Soares/UOL

Tibau do Sul é desses municípios dos quais você já deve ter ouvido falar, mesmo sem saber. É lá que fica Pipa, uma das praias mais conhecidas do país. Só que Pipa não é só uma praia, são 11, distribuídas em um santuário ecológico.

O local alia turismo sustentável, preservação e pesquisa científica, com parceiras como a Fundação Pró-Tamar. Além de visitar as falésias coloridas que deram fama a Pipa, os turistas podem acompanhar a recuperação e reintrodução de animais silvestres. A iniciativa fez da cidade uma figura recorrente no Green Destination: Tibau do Sul levou a prata em 2020 e repetiu a dose em 2024.

São Miguel do Gostoso, RN

São Miguel do Gostoso (RN) Imagem: Getty Images

São Miguel do Gostoso é procurada por praticantes estrangeiros e brasileiros de esportes náuticos, como kitesurf, devido à qualidade de seus ventos. A apenas 110 km de Natal, a pacata cidade começou a enfrentar os problemas do crescimento do turismo na década passada.

No entanto, a própria comunidade se organizou para promover práticas como gestão de resíduos e conscientização ambiental. Programas de coleta seletiva de lixo e agricultura familiar colocaram o local, nos últimos cinco anos, no mapa das boas histórias de sustentabilidade. A cidade ganhou prata do Green Destinations em 2021. Este ano, ficou com o bronze.

Bombinhas, SC

Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas (SC) Imagem: Reprodução/Tripadvisor

Enquanto as vizinhas Itapema e Balneário Camboriú foram tragadas por uma corrida frenética por prédios cada vez mais altos, Bombinhas focou mais em preservar as áreas verdes e em promover outro tipo de turismo. Suas 39 praias — distribuídas em uma caprichosa península que fez da cidade um dos destinos brasileiros mais buscados por estrangeiros — renderam a Bombinhas a prata do Green Destinations em 2023.

Com 25 mil habitantes, Bombinhas vive do turismo e da pesca. O verão é concorrido, é claro, mas não a ponto de comprometer as metas de sustentabilidade atingidas — no ano passado, cidade cumpriu 64,9% dos critérios da Green Destinations.

Itá, SC

Igreja submersa em Itá, Santa Cantarina Imagem: Divulgação

Localizada no oeste catarinense, Itá, com sete mil habitantes, teve sua história escrita e reescrita pelo rio Uruguai, que nessa região marca a divisa com o Rio Grande do Sul. A cidade, fundada em 1919, ficou inteira debaixo d'água nos anos 1990, quando uma promessa de 20 anos antes saiu do papel: a construção da Usina Hidrelétrica de Itá.

Assim, o município inteiro se mudou para uma área mais elevada. Do antigo núcleo urbano, sobraram só as torres da igreja à vista. Itá acabou adquirindo, sem querer, uma vocação turística em torno do lago formado pela barragem. Nas últimas décadas, o município ganhou hotéis, restaurantes, parque de águas termais, funicular, tirolesa e outras atrações. A Green Destinations reconheceu o comprometimento conjunto das empresas turísticas de Itá, o que rendeu uma medalha de prata em 2023.

Orleans, SC

Município de Orleans (SC) tem como destaque o Parque Estadual da Serra Furada Imagem: Reprodução / Arquivo IMA

Município de 23 mil habitantes no sul catarinense, ganhou bronze em 2023. A Green Destinations destacou o Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, dedicado a preservar os hábitos dos colonizadores europeus que chegaram no fim do século 19, quando a região da cidade fora dada por Dom Pedro 2º a sua filha, como presente de casamento com Gastão de Orleans, o Conde D'Eu.

Outro destaque no município é o Parque Estadual da Serra Furada, conhecido por abrigar as Pirâmides Sagradas, série de montanhas íngremes e pontiagudas. Já a Serra Furada do nome é uma fenda de cerca de 45 metros de altura.

Treze Tílias, SC

O município de Treze Tílias, em Santa Catarina Imagem: Reprodução / Dan Jaeger Vendruscolo

Localizada no centro do estado, a pequena Treze Tílias, de 8 mil habitantes, é uma das poucas cidades brasileiras que teve colonização austríaca — a influência do Tirol na arquitetura e na gastronomia é nítida. Arborizado e tranquilo, o município tem o charme convidativo para um feriadão no interior.

A Green Destinations concedeu o bronze a Treze Tílias em 2023. É o reconhecimento de um trabalho de décadas. Nos anos 2000, o poder público, empresários e a sociedade estavam comprometidos com o desenvolvimento de um turismo sustentável, segundo um artigo divulgado na "Turismo: Visão e Ação", publicação acadêmica da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em Santa Catarina.