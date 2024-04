Yasmin fala sobre compulsão alimentar no BBB: 'Achei que ia passar batido'

Yasmin Brunet desabafou sobre sofrer com compulsão alimentar. O assunto se tornou público após a participação da modelo no BBB 24 (Globo), e chegou a ser apontado por outros participantes do reality, como Rodriguinho.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Ela falou sobre assunto nas redes sociais, e confesso pensar que as pessoas não iriam perceber. "Foi 100% uma surpresa. Achei que ia passar batido. Fui sabendo que seria exposta de todas as formas e, querendo ou não, foi uma libertação".

Yasmin contou ainda que costumava guardar esse assunto para si, e acredita que vai lutar contra esse distúrbio alimentar por toda a vida. "Vão ter momentos bons e outros de recaída. E é por isso que as pessoas precisam entender que não é frescura, é algo sério".

Outro tema que veio à tona com a participação de Yasmin Brunet foi relacionamento abusivo. Ela contou, enquanto ainda estava confinada, que viveu um. "O cara me traia muito e me fazia sentir culpada, como se eu tivesse causado isso de alguma forma. Ele falava coisas bem cruéis, reforçava as minhas inseguranças com o meu próprio corpo", relembra.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 21º Paredão e tirar da final do programa? Resultado parcial Total de 1312575 votos 47,35% Alane 49,03% Isabelle 3,62% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1312575 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash