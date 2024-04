BBB 24: Matteus se diz 'confiante' para enfrentar o último Paredão

Em conversa com Davi no BBB 24 (Globo), Matteus afirmou que está confiante com o último Paredão da edição — o qual enfrenta ao lado de Alane e Isabelle para chegar ao Top 3.

O que aconteceu

No papo, Matteus comentou: "Eu fico receoso, assim, porque as gurias são muito fortes. Muito fortes. Não sei, tomara Deus que o pessoal do Rio Grande do Sul esteja se movimentando."

O gaúcho também disse ser grato por ter conseguido escapar de dos Paredões até então: "Estou confiante, sabe? Com os pés no chão. Sabe aquele sentimento bom? Tenho ele no meu coração."

Estou com o sentimento de que construí algo legal aqui dentro, que consegui passar a minha mensagem, que consegui ser eu mesmo. Segui meus princípios e deixo nas mãos de Deus, e nas mãos do pessoal. Matteus

