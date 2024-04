Alane lamenta possível resultado de Paredão: 'Qual o propósito?'

Alane conversou com seus colegas de Paredão sobre sua trajetória no BBB 24 (Globo). A dançarina afirmou que, caso seja a próxima eliminada, não conseguirá compreender o propósito de sua participação no reality show.

O que aconteceu

Alane comentou com Isabelle e Matteus seus pensamentos sobre o possível resultado do último Paredão da edição.

Alane: "Tô no meu nono Paredão... Qual o propósito se isso acabar amanhã? Qual o propósito? O Matteus tem um carro, vários prêmios, o Davi também, tu também. E R$ 10 mil vai me ajudar a pagar muitas dívidas lá. Mas eu passei por tudo isso, nove Paredões, não ganhei tantos prêmios aqui dentro... E aí, qual o propósito de tudo isso se eu sair amanhã? Foi uma experiência engrandecedora, de forma impagável, tudo o que eu vivi aqui. Mas será que tudo que eu passei aqui vai acabar assim, em quarto lugar? Talvez lá fora, se Deus o livre eu sair, eu consiga entender os planos de Deus, as coisas que podem estar me esperando, mas eu não consigo entender."

Isabelle: "Acho que é porque não tem explicação. Acho que você tá pensando numa coisa que eu já te falei: não vejo você (saindo). Vejo você muito fortalecida."

Alane: "Eu confio muito no meu potencial, acredito que podem ter pessoas neste momento votando pra eu ficar, e eu agradeço muito, quero muito ficar. Mas eu realmente não acho que eu vou ficar, do fundo do meu coração."

Isabelle: "Você já teve esse sentimento antes, Alane."

Alane: "Mas dessa vez é diferente, porque eu nunca fui para um Paredão com vocês. É diferente. Nunca fui para o Paredão com amigos, é diferente. Eu confio em mim, mas eu acho que realmente eu não vou ficar. Aí eu acho muito triste."

Isabelle: "Você protagonizou e protagoniza muita coisa ainda. E eu vejo você aqui dentro, de verdade."

