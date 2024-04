Roupas com frutas, punições e treta com Davi: Beatriz é eliminada do BBB

Beatriz foi a vigésima eliminada do BBB 24 (Globo). Ela recebeu 64,69% dos votos na disputa contra Davi (7,53%) e Isabelle (9,86%).

Ao todo, o Paredão recebeu 80.298.386 votos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como o Paredão foi formado

BBB 24: Beatriz, Davi e Isabelle estavam no 20º Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Último Líder da edição, Matteus indicou Isabelle para o Paredão.

Na votação aberta, Davi e Beatriz empataram com 2 votos. Matteus desempatou, salvando a amiga e deixando o brother na berlinda.

Com direito a contragolpe, Davi puxou a sister. A formação final ficou: Beatriz, Davi e Isabelle.

Embate com Fernanda, punições gravíssimas e treta com Davi: a passagem de Beatriz pelo BBB 24

BBB 24: Beatriz e Davi discutem após Sincerão Imagem: Reprodução/Globoplay

'Brasil do Brasil'. Beatriz fez história no BBB 24 com seu bordão "Brasil do Brasil", que usava em suas vendas no Brás. Ele chegou a ser reproduzido até na novela "Fuzuê".

Virgindade. A sister confessou ser virgem e espantou alguns colegas de confinamento. A questão foi repercutida até por Sabrina Sato.

Bate-boca com Lucas Henrique. Ela o confrontou no Sincerão após ser indicada para a berlinda: "Se está achando ruim, tem um botão na sala lindão, gigante, você aperta aquele botão e sai (...) Cheguei até aqui pela minha história, por quem eu sou. Sou emocionada, muito alegre, estou vivendo um sonho".

Torcida de famosos. O jeito da participante atraiu a torcida de famosos no início do programa. Belo, Ludmilla, Gil do Vigor e Juliette foram alguns dos que manifestaram apoio.

Embate com Fernanda. Colocada na mira de Fernanda, Beatriz debochou. No Sincerão, as duas discutiram e a confeiteira citou o filme "127 Horas", afirmando que não ficaria presa com a rival nem por 5 segundos. Pouco antes de sair do programa, a dupla se acertou.

Desentendimento com Alane. As aliadas se estranharam algumas vezes no confinamento. Os motivos foram desde maquiagem à percepção sobre o possível casal Isabelle e Matteus.

Bronca geral e atenção por comportamento. A sister foi advertida por sua atitude com os famosos nos shows e a casa levou uma bronca geral: "Infringir qualquer regra do programa de propósito é passível de eliminação".

Bronca e cortes de Tadeu Schmidt. Mais de uma vez, o apresentador cortou e repreendeu a vendedora por suas atitudes em provas e na casa.

Verdadeira 'exterminadora de Camarotes'. Apesar de Davi ganhar o apelido de adversários, Beatriz conseguiu eliminar suas duas indicações, Rodriguinho e Yasmin Brunet.

Desavença com Leidy Elin. As participantes discordaram e a trancista opinou que a vendedora estava "comprando briga de Alane e Davi".

Tombo de Sabrina Sato e punição gravíssima. Beatriz derrubou a ex-BBB ao abraçá-la e a produção a puniu com 500 estalecas: "Quando a gente tem um convidado na casa, tem um artista... A senhora teve uma ação muito grave. A senhora já foi avisada várias vezes que a senhora tem que se controlar". No Raio-X do dia seguinte, se desculpou pela ação.

Discussão com Pitel. Sem direito a réplica, a vendedora reclamou das falas da adversária e foi repreendida por Tadeu. Depois, tirou satisfação com a integrante do Gnomo.

Pulo pelada na piscina. O grupo Fadas pulou pelado na piscina ao completar 80 dias no programa.

Roupas com cascas de frutas e punições. A vendedora fez um sutiã com cascas de laranja e um look com cascas de banana — levando uma atenção de Tadeu e uma bronca da produção seguida de uma punição gravíssima. Ela também customizou looks com saco de lixo, inclusive na última festa, após todas as advertências.

Incômodo com alegria de participantes. Com Alane, a sister reclamou da felicidade dos aliados. Na casa, pontuou mais de uma vez que sua alegria e seu jeito incomodavam os demais.

Medo de arrogância. Ela admitiu temer que a achassem arrogante por não querer sair da competição: "Eu não sei explicar, é um negócio tão forte... É um fogo, uma chama, um negócio que eu não aceito passar por aquela porta antes do dia 16. A mesma fé que eu tive quando a minha irmã quase morreu na UTI. Mas tenho medo de falar isso"

Treta com Davi e fim de amizade. Na reta final, Beatriz e Davi discutiram aos gritos após o brother chamá-la de egoísta. A integrante do Fadas disse que não queria mais a amizade do baiano. O embate direto lhe rendeu até a perda de seguidores nas redes sociais.

Pedido de Lulu Santos. Após o cantor pedir para ela não o derrubasse, Beatriz declarou que estava envergonhada de suas ações.

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash