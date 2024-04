Sasha x cia aérea: audiência termina sem acordo e caso segue na Justiça

O casal Sasha Meneghel e João Figueiredo e a companhia aérea Latam não chegaram a um acordo na Justiça de São Paulo.

O que aconteceu

Audiência de conciliação aconteceu no dia 18 de março, mas não houve acordo entre as partes. A ação segue na 1ª Vara do Juizado Especial Cível do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

Casal alega que comprou duas passagens em classe executiva, mas foi remanejado para a classe econômica de um voo para a Alemanha. Eles pedem R$ 23 mil por danos morais.

Companhia afirma que identificou uma "intercorrência sistêmica" nos dias 5 e 6 de maio de 2023 e, por isso, os bilhetes foram comercializados por um preço inferior ao praticado. Na ação, a empresa diz que apresentou alternativas ao casal, como o reembolso integral ou a complementação da diferença de valores.

Procurada por Splash, a defesa de Sasha Meneghel e João Figueiredo não retornou até o momento. A reportagem também entrou em contato com a Latam. O espaço permanece aberto.