Parcial UOL BBB: público ignora polêmica em festa e porcentagem surpreende

Do UOL, em São Paulo

A popularidade de Davi parece ter sofrido uma queda relevante. De acordo com a enquete UOL, o brother tem recebido cada vez mais votos no paredão do BBB 24.

O que diz a votação

Segundo a nova parcial, atualizada às 11h, MC Bin Laden diminuiu consideravelmente a porcentagem para ser eliminado.

O funkeiro, que chegou a bater mais de 80%, agora aparece com 70,49% dos votos.

Davi, por sua vez, soma 29,51% dos votos para deixar a disputa, o que é surpreendente já que ele é apontado como o grande favorito para vencer o programa.

Apesar do aumento nos votos, a torcida de Davi parece ter ganhado mais motivação nas últimas horas. Na festa de ontem, o cantor Paulo Ricardo parece ter ignorado o participante após cumprimentar todo o elenco, menos Davi.

O resultado será divulgado na quinta-feira (4), no programa ao vivo. O 'Modo Turbo' ainda prevê mais um paredão nesta semana.

O programa ao vivo do BBB 24 vai ao ar logo após a novela "Renascer", a partir das 22h25.