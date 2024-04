Ligação com seu próprio número pode ser golpe, em caso de spoofing; entenda

Você já recebeu uma ligação de seu próprio número de telefone? Apesar de estranho, isso pode ocorrer. No entanto, em 2020 houve tem gente usando a situação inusitada para alardear um suposto golpe, que roubaria dados do celular em menos de dez segundos.

Tudo seria só um boato se o Procon-SP, instituição de defesa do consumidor ligada ao governo do Estado de São Paulo, não tivesse publicado um vídeo fazendo um alerta a respeito. Nele, o então diretor-executivo, disse estar "recebendo reclamações de consumidores nesse sentido".

O comunicado dizia o seguinte:

"Atenção, o Procon alerta. Estamos recebendo reclamações de consumidores nesse sentido. Se você receber uma ligação no seu celular do seu número, não atenda. Verificando pelo visor que o número que te liga é o seu, não atenda. Recuse a ligação. Fraudadores estão aplicando golpes e eles só precisam de 10 segundos da ligação para roubar os seus dados. Portanto, recuse a ligação e avise outras pessoas e seus amigos. Vamos criar uma corrente para evitar que esses fraudadores bandidos roubem seus dados."

Tilt questionou à época se algum consumidor acionou o Procon-SP por ter sido alvo de uma fraude com essas características e a resposta foi negativa. No entanto, funcionários do Procon constataram os relatos em redes sociais.

A reportagem também localizou relatos como esse. Algumas pessoas dizem ter sido avisadas de um golpe. Outras dizem ter recebido as ligações, mas não foram alvos de fraude. Uma das pessoas que atendeu a ligação diz ter sido abordada por alguém que se dizia atendente da Rappi e perguntava por que ela deixou de fazer pedidos.

Outro texto circulou pelas redes sociais. Ele dizia o seguinte:

"Pessoal, novo golpe perigoso: recebi alguns telefonemas hoje do meu próprio número. Isso mesmo, meu celular ligando para o meu celular. Acabei de ligar para a Vivo e a atendente disse que é o novo golpe: fraudadores clonam seu número e ligam para vc, na curiosidade vc acaba atendendo, e em questão de menos de 10 segundos eles conseguem baixar dados importantes do seu celular, como contas, senhas, e contatos.

É muito importante não atender o seu próprio número, e, se isso acontecer, desligue o aparelho e entre em contato com a operadora. Se vc atender eles passam a vigiar tudo o que vc faz, rastreando seus passos, e depois usam isso contra vc, clonando documentos, entrando em contas bancárias e fazendo pedidos de resgate (sequestro eletrônico) Parece que é a nova moda, portanto, não atendam."

A Anatel disse que havia bloqueado essas ligações. Embora tenha sido feito o bloqueio, nada impede de que se consiga fazer uma ligação com o próprio número aparecendo no seu visor a partir de um mecanismo chamado spoofing.

Spoofing

Spoofing não é uma técnica que rouba dados. Ela é apenas um artifício de engenharia social que golpistas usam para ludibriar vítimas, atiçando-as pela curiosidade. Nesse caso, o spoofing estaria sendo usado para simular que alguém está recebendo uma ligação do próprio número.

Na prática, não é o seu número que está ligando para você. O número que está efetuando a ligação é outro. Ele é inserido em serviços de chamadas pela internet (VoIP), que permitem escolher o número que será mostrado no destino. Como os golpistas usam o telefone da vítima como "disfarce", é ele quem aparece no visor.

Diferenças de ligação de call center

Algumas pessoas podem pensar que este tipo de ligação partiu do telemarketing ou da própria operadora. Mas os call centers não conseguem alterar o número que irá aparecer na tela do consumidor.

Além disso, as ligações que partem do telemarketing também costumam demorar um pouco mais para serem completadas. A espera acontece por conta da tecnologia aplicada às ligações.

Primeiro o computador deve detectar que o destinatário atendeu a ligação e depois transfere a um atendente de telemarketing livre. Como a maioria das ligações não são atendidas, esse procedimento otimiza a alocação de pessoas.

Não me perturbe

Para evitar as ligações de telemarketing, a Anatel possui um site chamado "Não Perturbe", que bloqueia as ligações das prestadoras de serviços e instituições financeiras. Após o cadastro, as instituições têm até 30 dias para parar com as ligações.

Mas, mesmo se o consumidor não for cadastrado no "Não me perturbe", ele pode denunciar as ligações abusivas que recebe.

Tem algumas formas de fazer uma denúncia: a primeira é por meio da Anatel, que é muito eficiente nesse sentido. Se você sentir lesado, pode também entrar em contato pelo site consumidor.gov.br, um serviço para combater fraudes.

Fontes: Angelo Sebastião Zanini, professor e coordenador do curso de Engenharia de Computação do Instituto Mauá de Tecnologia; Fernando Capez, ex-diretor executivo do Procon; e John Anthony von Christian, presidente da Associação Brasileira de Telesserviços (ABT)

*Com matéria publicada em 21/02/2020