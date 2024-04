Júnior pelado resgata meme: como o cantor foi parar em banheira de miojo?

O cantor Júnior Lima postou ontem (3) um vídeo em que aparece nu em uma banheira para divulgar a nova música "Seus Planos", e fez barulho nas redes sociais. O clique fez internautas resgataram uma foto antiga do artista coberto de miojo quando ainda era adolescente, na década de 1990.

"Que upgrade na banheira, Júnior Lima. Que upgrade!", postou uma internauta no X, antigo Twitter. Na mesma rede, outro usuário brincou: "Por anos eu era assombrado pela foto do Júnior na banheira de miojo e agora ele finalmente me deu uma nova imagem dele numa banheira para eu substituir".

Como ele foi parar na banheira de miojo?

No início dos anos 90, uma foto divulgada na antiga revista Querida mostrava Júnior pelado dentro de uma pequena banheira cheia de macarrão instantâneo.

O registro fazia parte de um ensaio que pretendia representar os sete pecados capitais, conforme relatou o cantor no documentário "Sandy e Júnior: A História", lançado em 2020 pelo GloboPlay.

Na hora de representar a gula, o fotógrafo sugeriu que o então adolescente posasse em uma piscina de macarrão, que acabou sendo substituída por uma banheira de plástico com miojo.

"Na hora eu achei meio ridículo". "Mas pensei: 'Vai sair nessa revista, daqui um mês ninguém mais vai lembrar'. Saíram quatro revistas dessas. E aí veio a internet. Hoje em dia eu racho de rir, é divertido virar meme", contou no documentário.

Júnior Lima posa para ensaio em banheira com miojo nos anos 90 Imagem: Reprodução

O assunto veio à tona novamente no fim do ano passado, quando Júnior foi questionado se tinha arrependimentos do seu passado artístico, durante o podcast Quem Pode, Pod. "Eu me arrependo porque eu gostava de miojo, agora não consigo mais comer", brincou aos risos.

"Eu era um moleque que não sabia falar não. "Eu não tinha a manha de desagradar. (...) Nessa época, eu também topava muita coisa porque não existia internet. A revista saía, dava 15 dias, e aquilo já tinha ido embora, ninguém mais falava do assunto. [Com a internet] tudo voltou", concluiu.

Clipe 'sexy'

O novo teaser do single "Seus Planos", recém-divulgado por Júnior, exibe uma cena curta do clipe, no qual o artista contracena com dois dançarinos.

A música faz parte da segunda parte do álbum "Solo", que exibe cenas mais "sexies" do que a primeira. Ela será lançada nas plataformas de áudio à meia-noite da quinta-feira (11), dia em que Júnior completa 40 anos.