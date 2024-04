Cristiana Oliveira sofre etarismo em ensaio sensual: 'Se aposenta, vovó'

Cristiana Oliveira, 60, abriu o jogo a respeito do etarismo, preconceito contra pessoas mais velhas, que tem sofrido nos últimos tempos.

O que aconteceu

Segundo ela, sempre que faz um ensaio sensual, recebe críticas relacionadas a sua idade. "As críticas que recebo, por exemplo, quando faço um ensaio mais sensual, muitas pessoas falam: 'quem é essa velha?', 'Já deu seu tempo', 'Se aposenta vovó'... Eles estão nessa ignorância de criticar os outros como se eles não fossem envelhecer. E é tudo de uma forma pejorativa e muito agressiva", disse a atriz no podcast Pod Arruda.

Para a atriz, o crescimento da internet fez com que muitas pessoas sigam em torno de um corpo ideal. "A gente sabe que a internet meio que deu uma pirada nas pessoas. Hoje em dia ser jovem e magro parece que é virtude. Por outro lado, existem pessoas que são militantes do contrário. Acho que a busca do equilíbrio é o que é mais saudável", afirmou.

Por fim, apesar do desabafo, Cristiana Oliveira diz que não é afetada pelos comentários negativos. "Eu estou bem. Não é que eu estou bem para a minha idade. Eu estou bem! Eu cuido da minha saúde, não como várias coisas. Não quero aparentar ser mais jovem, sou avó de um menino de 11 anos", finalizou.