K-pop no Coachella: coreanos ganham espaço no famoso festival americano

Estamos nos aproximando da edição de 2024 de um dos maiores — e mais hypados — festivais de música do mundo, o Coachella. O evento, que acontece na Califórnia, reúne sempre uma quantidade significativa de artistas e celebridades classe A. Em uma mistura de performances especiais, looks peculiares e lançamento de tendências, o festival tem um status bastante elevado entre fãs e teve seu auge pós-Beychella, o espetáculo criado por Beyoncé em 2018 que virou um marco da carreira dela e do próprio evento.

eu tenho o sentimento de que nenhum artista na história conseguirá superar o que a beyonce fez no beychella pic.twitter.com/h3dCqrRGCw -- ph (@myliferuining) March 30, 2024

Desde então, os fãs utilizam o sufixo "chella" para se referirem aos artistas que irão se apresentar como headliners do evento. Isso aconteceu em 2023 com o grupo BLACKPINK, que levou sua chuva de hits ao #Pinkchella. Em 2019, o grupo havia causado uma comoção ao participar do evento, e o sucesso foi tanto que voltou entre os artistas principais, anos depois.

Never forget that April is also PINKCHELLA's month

pic.twitter.com/gqNNDNZWKb -- . (@Iovesickruby4_) March 31, 2024

O crescimento de artistas coreanos no evento é notável e algo bastante importante para a cena musical, seja no pop ou no hip hop. Em 2011, o casal que compõe o duo eletrônico EE, Lee Hyunjoon (Big E) e Lee Yunjoung (Little E), foram os primeiros sul-coreanos a se apresentarem no evento. Levou cinco anos até o primeiro grupo coreano se apresentar no deserto de Indio, e foi em grande estilo, em 2016, com o trio de rap mais amado do país: o Epik High. Tablo, Mithra Jin e DJ Tukutz são artistas bastante consagrados — vieram ao Brasil no ano passado, no Rio e em São Paulo — e cheios de fãs famosos dentro do próprio K-pop.

Meses antes de a pandemia estourar, as BLACKPINK participaram pela primeira vez do evento em um set de 50 minutos e todos os hits possíveis. O line-up de 2020 teria o retorno do Epik High ao Coachella e a volta de um dos maiores e mais bem sucedidos grupos de K-pop da história: o Big Bang. Infelizmente, todos os eventos foram cancelados por causa da covid. Abaixo temos o show de 2019:

Vamos viver isso de novo, que momento viu, BLACKPINK no Coachella em 2019 foi obra de arte, e vamos poder ver elas lá de novo, vencemos tanto, sabe?

As maiorais



BLACKPINK COACHELLA HEADLINERS#BLACKPINKatCoachellapic.twitter.com/MZdYe7rjXe -- MonaLisa¹¹? (@_MonaPink) April 16, 2023

E aqui elas de headliners em 2023:

So good to be back in the desert? It was such a great honor to perform as a headliner for @coachella

Thank you guys for encouraging us so much! See you soon in the week2#BLACKPINK #???? #COACHELLA #HEADLINER #WEEK1 #YG pic.twitter.com/JA60Hd4bFu -- BLACKPINKOFFICIAL (@BLACKPINK) April 18, 2023

No entanto, um dos grandes momentos do K-pop dentro do festival foi em 2022 com o retorno das gigantes 2NE1, reunidas pela primeira vez em seis anos. O primeiro fim de semana do festival viu um crescimento absurdo de artistas asiáticos: Epik High retornando, Jackson Wang e BIBI. Já no segundo final de semana ocorreu o debut das Aespa no festival (com apenas cinco músicas!).

2gether again ???? 2NE1 reuniting for @88rising's Head in the Clouds Forever set.



Watch the @YouTube livestream for more surprises from the desert https://t.co/369m1pEHng pic.twitter.com/R40ntMdx5L -- Coachella (@coachella) April 17, 2022

Já em 2023, BLACKPINK se tornou o primeiro headliner representando o K-pop, com setlist especial e momentos solo para cada uma das quatro integrantes. Jackson também retornou e levou ao palco com ele Ciara. Ambos fizeram cover de "Left Right" do grupo japonês XG que vem fazendo sucesso por toda Ásia. O evento também contou com DPR Ian e DPR live, que também passaram pelo Brasil recentemente.

Em 2024 será a vez de ATEEZ e LESSERAFIM brilharem no Coachella, assim como a banda The Rose que já vem fazendo circuito de shows em festivais pelo mundo desde 2022. E o que esperar dessas apresentações? Todos os artistas são conhecidos por entregarem performances de alta qualidade e o festival disponibiliza câmeras ao vivo pelo YouTube oficial do canal.

O evento ocorrerá nos dias 12 de abril (ATEEZ), 13 de abril (LESSERAFIM) e 14 de abril (The Rose), com reprise no fim de semana posterior: dias 19, 20 e 21 (com a mesma ordem de apresentações).