Tombo em Sabrina Sato e exageros: as broncas que Beatriz levou no BBB 24

Entre invasões nos palcos, roupa com cascas de laranja, falas em momentos inapropriados e broncas da produção, relembre alguns dos 'puxões de orelha' que Beatriz levou no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (3), a sister voltou a levar uma bronca da produção. O motivo? Ter se atrasado para ir até a sala quando a produção chamou os confinados: "Quando digo que é para todos estarem na sala, é para todos estarem na sala."

Já na última segunda-feira (1), Tadeu Schmidt chamou a atenção de Beatriz ao vivo pelo top de cascas de laranja que a sister confeccionou. O apresentador alertou que ela poderia ter irritações na pele devido ao contato com a fruta ácida e à exposição ao sol.

Beatriz fez um top de laranja no BBB 24 Imagem: Reprodução/Globoplay

Essa não foi a primeira vez que a vendedora do Brás levou uma bronca ao vivo. Semanas atrás, Beatriz e a Alane foram repreendidas pelo tombo que fizeram Sabrina Sato levar. Neste mesmo momento, Tadeu chamou atenção especialmente da vendedora por repetir atitudes como subir no palco e tocar nos artistas convidados.

Fora da ao vivo, a sister também foi advertida sobre como estava se comportando nas festas.

E não pode comida no banheiro! Apesar das boas intenções, a atriz tomou uma bronca por levar salgadinhos para Alane, que estava tomando banho. Beatriz guardou alguns petiscos para a amiga, que estava no 'Tá Com Nada', com medo de acabar a comida que a produção mandou para todos os brothers antes da festa.

Um bate-boca fora de hora também fez com que a sister tomasse uma bronca ao vivo. Durante um Sincerão, Beatriz não respeitou os momentos os momentos certos de falar na dinâmica, além de desrespeitar o momento de fala de Pitel. O apresentador precisou intervir: "Bia, Bia! Não, não. Hoje não!", alertou Tadeu.

E mais...

Tadeu já disse ficar constrangido toda vez que Beatriz o elogia ao vivo;

Ao lado de Alane, ela já levou mais uma bronca da produção por se recusar a deixar o almoço do Anjo;

Teve também o dia em que Bia levou duas chamadas de atenção seguidas da produção. O motivo? Possivelmente o microfone estava de forma errada e ela não o arrumou.

