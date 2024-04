Bin e Isabelle se abraçam na festa do Top 8: 'Sinto verdade em você'

MC Bin Laden e Isabelle trocaram elogios e se abraçaram na festa do Top 8 do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa com Bin, Isabelle disse que gostaria de conhecer o brother fora do reality — ao que ele respondeu: "Obrigado, de verdade. Eu sinto sinceridade em você, sinto verdade em você."

Gosto de conversar com você porque sinto verdade. Até me arrepio às vezes. E acho da hora as suas músicas — não é fazendo média, não. MC Bin Laden

O funkeiro ainda opinou: "Está faltando a sua voz nessas músicas. Você falar um negócio, passar uma mensagem, sabe? Tem que fazer! Se você quiser, posso te ajudar."

Isabelle agradeceu pelas palavras do brother. Ao fim do papo, os dois se abraçaram.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 17º Paredão? Resultado parcial Total de 1335208 votos 31,45% Davi 68,55% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1335208 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash