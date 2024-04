Alessandra Negrini usa lingerie durante depilação: 'Desse jeito passo mal'

Alessandra Negrini, 53, esbanjou simpatia e encantou os seguidores ao postar vídeo durante sessão de depilação a laser.

O que aconteceu

Nas imagens, Negrini aparece deitada em uma maca com o bumbum para cima. A atriz usa uma lingerie na cor preta e protege a parte íntima com uma toalha branca, mas o reflexo no espelho quase mostra demais.

"Quando a gente depila a perna e não dói, a gente fica assim", legendou a artista na postagem compartilhada no Instagram.

Nos comentários, Alessandra Negrini recebeu dezenas de comentários elogiosos. "Reflexo, eu te amo", escreveu um admirador. "Linda de qualquer jeito", afirmou outro. "Aí, senhor... Desse jeito eu passo mal", escreveu um terceiro fã. "Deusa demais", elogiou mais um.