"A Primeira Profecia" apresenta corpos femininos de forma ousada

LOS ANGELES (Reuters) - Para a diretora de "A Primeira Profecia", Arkasha Stevenson, era imperativo criar um filme de terror focado no corpo feminino, incluindo cenas de parto.

"Era muito importante para nós não fugir das imagens do corpo feminino", disse Stevenson à Reuters, antes da estreia do longa-metragem nos cinemas nesta quinta-feira no Brasil. O filme ainda conta com a atriz brasileira Sônia Braga no elenco.

A visão da diretora quase não se concretizou, no entanto, quando uma cena de parto que mostrava a vagina de uma mulher quase foi retirada.

A cena explícita foi o que transformou a classificação indicativa do filme para 18 anos devido às imagens corporais.

Para Stevenson, era fundamental manter a cena e a classificação indicativa para ter a chance de retratar com ousadia o corpo de uma mulher.

"A cena realmente encapsulou os temas do filme para nós, e sentimos que, sem essa imagem, o filme seria uma versão menor de si mesmo", acrescentou ela.

A diretora acredita que o horror corporal a ajuda a se reconectar com seu corpo e serve como um lembrete de que o corpo de cada pessoa é seu, especialmente para as mulheres que geralmente são ensinadas a se desassociar de suas próprias formas físicas.

"A Primeira Profecia", do 20th Century Studios, acompanha Margaret, uma norte-americana que está treinando para se tornar freira em uma igreja em Roma e descobre um segredo obscuro que catalisa o nascimento do anticristo.

O filme atua como uma prequela do clássico cult de terror "A Profecia", de 1976, e é o sexto filme da franquia, incluindo três sequências que exploram a diabólica criança anticristo chamada Damien.

Explorar a feminilidade e as imagens grotescas também foi algo que Nell Tiger Free, que interpreta Margaret, abraçou.

"Ter um terror liderado por mulheres é algo maravilhoso de se ver, e estamos vendo mais disso agora, o que é ótimo", disse ela à Reuters.

Free sentiu que ela e Stevenson, que cresceram assistindo aos filmes da franquia, estavam em sincronia desde o início quando começaram a trabalhar no filme.

"Confiei nela imediatamente", disse a atriz de "Game of Thrones".

Participar da franquia que ela e Stevenson admiram ajudou Free a mergulhar não apenas no papel de Margaret, mas também no enredo de "A Profecia".

"Foi uma grande honra fazer parte da tradição agora, parte da lenda", afirmou ela.

(Reportagem de Danielle Broadway e Rollo Ross)