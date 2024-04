Por que os aviões são brancos? Comandante explica curiosidades da aviação

Viagens aéreas são cheias de detalhes que, para os leigos, podem ser extremamente curiosos.

Você já se perguntou por que a maioria dos aviões comerciais é pintada de branco? E por que as janelas das aeronaves são ovais? E por qual razão o encosto das poltronas deve estar na vertical durante o pouso e a decolagem?

Para saber as respostas para estas e outras questões, Nossa entrevistou o comandante Harley Meneses, diretor de Operações da Latam Brasil, que deu explicações detalhadas para 10 curiosidades do mundo da aviação. Veja só o que ele falou:

O comandante Harley Meneses, diretor de Operações da Latam Brasil Imagem: Divulgação

1) Por que as cortinas das janelas do avião devem ficar abertas durante o pouso e a decolagem?

Isso é crucial para que a tripulação tenha uma visão clara do ambiente externo e possa agir rapidamente em casos de emergência.

Em situações de resgate, também permite que os socorristas tenham uma visão clara do interior da aeronave.

Dependendo do tipo de avião, é recomendado manter as cortinas das janelas abertas durante o pouso e a decolagem, já que a área onde os comissários estão localizados pode ter uma visibilidade limitada do exterior da aeronave.

Imagem: Getty Images

2) Por que a maioria dos aviões é pintada de branco?

O branco é escolhido para as aeronaves devido a benefícios práticos e de segurança, como manter o seu interior mais fresco e economizar energia em climas quentes.

Além disso, requer menos tinta, o que reduz o peso da aeronave e facilita a identificação de problemas pelos mecânicos, como corrosão e vazamentos.

3) Por que o encosto das poltronas deve estar na vertical durante o pouso e a decolagem?

Manter a poltrona na posição vertical é importante para permitir a saída rápida dos passageiros em situações de emergência.

Além de facilitar a evacuação, manter o encosto da poltrona na vertical ajuda a concentrar o peso do passageiro na estrutura de suporte da poltrona e no chão da cabine, o que pode protegê-lo em casos de situações repentinas.

Por fim, esse procedimento ajuda a reduzir o risco de lesões na coluna do passageiro em situações de impacto. Vale ressaltar que essa prática está de acordo com as normas de segurança internacionais da aviação.

Imagem: iStock

4) Onde vão parar os dejetos dos banheiros dos aviões?

Os dejetos ficam armazenados em um reservatório específico, que é esvaziado e desinfetado quando a aeronave está em solo. O conteúdo dos reservatórios, então, segue para tratamento na rede de esgoto. É importante salientar que o volume dos reservatórios é monitorado pela tripulação ao longo do voo por meio de sensores instalados nos tanques.

5) Piloto e copiloto comem refeições diferentes durante o voo?

Sim. Em voos comerciais, é padrão que piloto e copiloto comam refeições distintas para evitar que, caso haja algum problema com a comida, ambos fiquem indispostos ao mesmo tempo. Isso garante que, se um adoecer, o outro possa continuar pilotando a aeronave com segurança.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

6) Turbulência pode derrubar aviões?

Nenhuma turbulência é capaz de derrubar um avião. A composição de alta resistência e a aerodinâmica da aeronave, com asas maleáveis, são feitas justamente para suportar movimentos vigorosos, inclusive muito mais fortes do que em turbulências, sem ceder ao atrito com o ar. Ainda assim, voar em meio a uma massa de ar densa não é uma situação subestimada pelas equipes.

Pilotos e controladores se mantêm atentos aos radares meteorológicos dos aviões e ao controle de tráfego aéreo para prever e evitar zonas de formação de tempestades. Os passageiros também podem colaborar mantendo o cinto de segurança afivelado durante todo o voo.

7) Por que as janelas dos aviões são ovais?

Após desastres aéreos na década de 1950 envolvendo o De Havilland Comet, o primeiro avião comercial com motores a jato, os engenheiros aeronáuticos descobriram que janelas quadradas não são adequadas para a pressurização de cabines em aeronaves.

As quinas agudas das janelas causavam rachaduras na fuselagem devido aos efeitos da pressurização e despressurização entre voos, podendo levar à descompressão explosiva em voo. Como solução, adotaram-se janelas ovais, que melhor suportam a alta pressão em altitudes elevadas.

Área de descanso de tripulantes de avião da companhia aérea KLM Imagem: Divulgação/KLM

8) Onde os comissários descansam em voos de longa distância?

Em voos de longa duração, a tripulação trabalha em regime de revezamento e, enquanto uma parte da equipe está em serviço, a outra descansa em um espaço conhecido como 'sarcófago', disponível em aeronaves de grande porte.

São espaços que ficam localizados abaixo do piso da cabine ou sobre o teto, nas partes dianteira e traseira da aeronave. Geralmente, os cômodos na parte da frente são utilizados pelos pilotos, enquanto os de trás são usados pelos comissários de bordo.

9) Por que celulares devem ser colocados em modo avião ou desligados durante o pouso e a decolagem?

Embora os aparelhos não interfiram no sistema de navegação do avião, pois os dois operam em frequências diferentes, é importante desligar os dispositivos durante a decolagem e o pouso para que os passageiros se atentem às instruções de segurança do voo.

Avião da American Eagle é atingido por um raio Imagem: Reprodução/Redes Sociais

10) Raios podem atingir aviões? E o que acontece quando isso ocorre?

Nenhum raio é capaz de derrubar uma aeronave. O avião é o meio de transporte mais seguro que existe. E os acidentes assustam porque são raros.

As medidas de segurança da aviação são extremamente rigorosas e o sistema é construído para que uma única falha seja incapaz de causar um acidente. Também há um compromisso das fabricantes de aeronaves com melhorias tecnológicas constantes, testagens e análises frequentes, profissionais altamente capacitados e um Controle de Tráfego Aéreo monitorando cada voo para instruções, 24 horas por dia.