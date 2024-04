'Toma Lá da Cá' da vida real? A troca de casais de Militão e Karoline Lima

Uma nova "polêmica" entre Éder Militão e Karoline Lima jogou luz em um fato: os dois trocaram de casal.

O que aconteceu

Karoline se pronunciou após a filha Cecília, de 1 ano e 8 meses, ser chamada de "menina" em uma live. A bebê está com o pai, na Espanha. Durante uma live de Maju, irmã do zagueiro, foi possível ouvir uma pessoa chamando Cecília de "menina". A voz ouvida foi atribuída a Tatá Castro, apontada como affair de Militão.

Eita! Tata Castro atual affair do Éder Militao e a babá chama atenção da Cecília e fãs da Karol não gostaram do tom usado por elas. pic.twitter.com/Afm6I0VuJ2 -- Garoto do blog (@garotxdoblogofc) April 1, 2024

Karol não gostou do tom usado com a filha. Ela disse que não vai permitir que nenhuma pessoa seja rude com Cecília.

A Karol se pronunciou e disse que se o Militão não vai resolver a situação com a Cecilia e a namorada Tata, ela que vai. Vale ressaltar que Karol também é madrasta dos filhos de Tata Castro, visto que ela é ex de Leo Pereira, atual de Karol pic.twitter.com/DgMQF7NKGx -- Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 2, 2024

Troca de casais?

Éder e Karol ficaram juntos entre 2021 e 2022 e foram pais de Cecília, hoje com 1 ano e 8 meses. A separação dos dois foi polêmica: o jogador chegou a processar a ex por danos morais.

Eder Militão e Karoline Lima no aniversário de um ano de Cecília, filha do ex-casal Imagem: Reprodução/Twitter

No fim de 2023, Karol assumiu o namoro com Léo Pereira, jogador do Flamengo.

Léo Pereira foi casado com Tainá Castro. A relação chegou ao fim no ano passado. Os dois são pais de Helena, 4, e Matteo, 3.

Tainá Castro e Léo Pereira Imagem: Reprodução/Instagram

Desde o começo do ano, circularam rumores de que Éder Militão e Tainá estão se relacionando. No trecho da live, a voz atribuída a Tainá pede que Helena (nome da filha dela) pegue o brinquedo. A influenciadora já foi para a Espanha duas vezes esse ano, mas até o momento nenhum dos dois confirmaram a relação.

"Toma Lá da Cá" da vida real?

A situação fez com que as pessoas comparassem a situação com o que se passou no seriado "Toma Lá da Cá". Na produção, Mário Jorge (Miguel Falabella) foi casado com Rita (Marisa Orth) no passado, com quem teve Isadora (Fernanda Souza) e Tatalo (George Sauma), mas hoje ele vive com Célinha (Adriana Esteves). Celinha antes foi casada com Arnaldo (Diogo Vilela) e com ele teve Adônis (Daniel Torres). Depois, Arnaldo casou-se com Rita.

Eh o toma la da ca da vida real



Incrivel https://t.co/9ecyXyPe1b -- Hec (@heitortx_) April 2, 2024

Aquela série toma lá dá cá que miguel falabella diogo vilella marisa orth e adriana esteves se inspiraram na vida de karoline karolino militao e tata para fazer o brasileiro sorrir https://t.co/vOkF6gIFV3 -- felipe (@tetecombiscoito) April 3, 2024

Um episódio de Toma Lá da Cá, né? https://t.co/0Z5p9S3c8a -- beatriz ★彡 (@beatrizcandre) April 3, 2024