Dieguinho: Beatriz incomoda não pela felicidade, mas pela forçação de barra

Giovanna Pitel, 24, foi a eliminada desta terça-feira (2) no BBB 24 (Globo). Ela recebeu 82% dos votos para deixar a competição, garantindo a permanência das também 'emparedadas' Alane, 25, e Beatriz, 23 - que tiveram 12,83% e 5,62%, respectivamente.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, observa que as duas remanescentes recalcularam a rota em relação a Davi por puro interesse de jogo. "O problema da Beatriz e da Alane está justamente na falsidade e na forçação de barra. As duas perceberam que o Davi é o favorito e entenderam que, ao invés de atacá-lo como todos faziam, tinham que se aliar a ele."

Para Dieguinho, nem mesmo a relação de amizade entre as duas é genuína - ou interessante para o reality. "Uma fica forçando a imagem da outra, alimentando as ideias erradas e as estratégias que a outra tem para fazer VT aqui - em especial a Alane para a Beatriz. A Alane é falsa com a Beatriz. Ela também não suporta as coisas que a Beatriz faz, mas finge gostar e a elogia o tempo inteiro."

O apresentador pensa que Beatriz erra ao confundir alegria com ser 'vetezeira'. "Hoje, ela acordou com o toque da produção e começou a dar cambalhotas no gramado. É uma forçação sem tamanho! O que incomoda na Beatriz não é a felicidade, é a forcação de barra."

Dieguinho: Discurso de Tadeu para Pitel foi balde de água fria no grupo Gnomo

Tadeu Schmidt, 49, enalteceu a trajetória de Giovanna Pitel no BBB 24 antes de anunciar sua eliminação. Ele recordou a amizade que ela construiu com Fernanda, 32, dentro do confinamento e destacou que a recém-eliminada teve "uma caminhada linda" dentro do reality.

Para Dieguinho Schueng, as palavras de Schmidt foram a pá de cal que faltava sobre a autoestima do grupo Gnomo. "O discurso dele entregou uma dose gigantesca de desânimo para os Gnomos, porque enalteceu demais a Pitel. Daqui até a final do programa, teremos muitos discursos assim, que colocam para cima a pessoa que está saindo."

