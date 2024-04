Valentina Bandeira diz que roubou bicicleta na praia: 'Fumei um baseado'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi desta quarta-feira (3), a atriz e apresentadora Valentina Bandeira conta que já roubou uma bicicleta após fumar um baseado na praia, fala sobre questões relacionadas a autoestima e assume que dá chá de sumiço nos homens com quem flerta.

A atriz se diverte ao relembrar a história do roubo. "Fumei um baseado gigantesco na praia de Ipanema e aí fui embora e pegar minha bike que tinha deixado no calçadão. Eu cheguei, estava com outro cadeado. O meu cérebro simplesmente achou razoável pensar que o ladrão pegou o cadeado e deixou o dele. Quebrei e voltei pra casa."

Me toquei, voltei e fiquei esperando. Desceu uma portuguesa, me malhou, me deu um 'esporraço'. Foi super sem querer . Valentina Bandeira

Ela ainda revela ter uma relação complicada com a autoestima. "Nunca tinha passado um creme na cara, nem ido no dermatologista até esse ano. (...) Eu não tinha relação nenhuma com a minha cara. Não me olhava direito no espelho. Não tinha essa relação com minha estética, era muito no meu intelectual. Eu me cancelava no lugar do desejo."

A atriz abre o coração e revela por que não namora. "No fundo, eu sou romântica da fantasia, mas entendo a realidade. A 'trava' é que quando eu curti o cara, eu fujo. Sou a maior ghosting do brasil. Sumo e desapareço, a pessoa nunca mais me vê na vida. Eu acho que posso sofrer. Tenho esse trauma, tive um pai que foi embora e toda vez que encontro um homem, penso que ele vai embora."

O "Desculpa Alguma Coisa" vai ao ar às quartas, às 20h, no Canal UOL, no YouTube de Universa e em plataformas de áudio.

