Como terremoto em Taiwan pode atrasar produção do iPhone 16

Colaboração par Tilt, em São José do Rio Preto (SP)

O terremoto de magnitude 7,5 que atingiu Taiwan nesta quarta-feira (3) foi o mais forte dos últimos 25 anos, deixando um rastro de destruição na ilha. Ao menos 9 pessoas morreram e 800 ficaram feridas.

Os tremores também derrubaram dezenas de prédios e interromperam as atividades de indústrias, o que deve gerar prejuízos financeiros com reflexos em diversas partes do mundo.

Houve paralisação na TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), a maior fabricante de chips semicondutores do planeta. A empresa é a responsável por fabricar, entre outros, os chips de última geração da Nvidia (gigante de processadores) e da Apple — o que pode impactar a produção de iPhones.

Segundo a TSMC, foi necessário transferir funcionários de algumas áreas e o impacto total do tremor ainda está sendo avaliado, de acordo com informações da Bloomberg.

Analistas ouvidos pela agência afirmam que a produção desses componentes eletrônicos ocorre de maneira ininterrupta, 24 horas por dia, todos os sete dias por semana. Assim, a interrupção das operações, por menor que seja, pode significar atrasos consideráveis e também que alguns chips tenham sido danificados.

Além disso, qualquer impacto na infraestrutura de transporte e do sistema energético de Taiwan pode afetar a logística de entregas dos componentes produzidos no país, que é responsável por cerca de 80% a 90% dos chips de última geração fabricados no mundo.

Sam Altman, da OpenAI, e Jensen Huang, da Nvidia, alertaram sobre outro problema que a interrupção pode causar: a escassez de chips necessários para treinar novos serviços de inteligência artificial, que dependem de ampla capacidade de processamento.

A reportagem de Tilt procurou as empresas Apple e Nvidia no Brasil, porém não obteve retorno até o momento da publicação.

*Com informações da Bloomberg