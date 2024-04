Claudia Raia posa com macacão transparente e dispensa sutiã: 'Belíssima'

Claudia Raia, 57, encantou os seguidores ao posar para fotos usando um macacão preto com bastante transparência.

O que aconteceu

Atriz dispensou o sutiã e revelou partes dos seios devido a transparência. Nos registros compartilhados em seu perfil no Instagram, Raia também deixou em evidência as pernas torneadas. As fotos foram feitas ao lado do maquiador dos famosos Ale de Souza.

Nos comentários, Raia recebeu elogios dos seguidores. "Belíssima", afirmou uma fã. "Maravilhosa", escreveu outra. "Que musa", afirmou uma terceira. "Uma deusa", opinou mais uma admiradora.

Claudia Raia é casada com o ator e dançarino Jarbas Homem de Mello, com quem tem um filho. Recentemente, a atriz revelou que já pegou um namorado de sua irmã por quem se apaixonou.