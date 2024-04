'Continuo achando invasiva e sem noção': o que Pitel disse após sair do BBB

Pitel foi a décima sexta eliminada do BBB 24 (Globo). Veja o que ela disse em entrevista no Bate-Papo BBB, apresentado por Ed Gama e Thaís Fersoza.

O que Pitel disse após ser eliminada

Paredão entre Davi e MC Bin Laden. A sister brincou que Giovanna e Lucas Henrique já estavam "velando o corpo" de MC Bin Laden.

Descoberta sobre a solteirice de Lucas Buda. A assistente social viu seus momentos com Buda e Ed Gama contou que Camila Moura, esposa do brother, anunciou o fim do casamento. A amiga do participante opinou: "Já imaginava, de verdade, quando ela não apareceu. Mas espero que eles fiquem bem."

Críticas ao jogo de Davi. Pitel detonou a postura do adversário: "Ele não aceita nada. Não deita para ninguém. Acho ele um manipulador. A manipulação que ele faz, para mim, é de forma implícita".

Reação com comentários de famosos. A alagoana se surpreendeu ao saber que tinha torcida de Gil do Vigor, Deborah Secco, Fabíula Nascimento e outros e brincou: "Só global. Respeita! Alô, contrato, alô, menino Boninho".

Erros de Fernanda. Pitel avaliou os deslizes da aliada e negou que "passou pano": "Entendi, antes de ir para lá, que tenho minhas questões muito afirmadas aqui fora. Mas, lá dentro, eu não queria estar nesse lugar de professora de ninguém. Todo mundo é adulto e que responda por seus próprios atos. Se você é polêmico ou problemático nas suas opiniões, que você arque com as suas próprias consequências, não cabe mais a mim. Se a gente estivesse em uma época que não tem internet, não tem acesso a livro, não tem acesso à informação, talvez pensasse em estar nesse lugar de correção".

VAR de rivais e alfinetada. A integrante do Gnomo repetiu seu posicionamento contra Beatriz e Alane: "Depois que desligar a câmera, vou falar uma coisa... foi o que falei, não fugi do embate com ela nem com Alane, é porque a minha opinião sobre ela e Alane é a mesma da semana passada, não queria ser repetitiva. Continuo achando ela invasiva e sem noção. Continuo achando a Alane cenosa e desrespeitosa, que não está nem aí para a regra de ninguém".

Recado de aliados. Na entrevista, recebeu mensagens de Fernanda e Rodriguinho. A assistente social ressaltou que ama a amiga e que é "fã do cantor e da pessoa que é".

Revelação sobre quem pegou seu pente. Pitel também descobriu que Alane pegou seu pente rosa no BBB 24 e disparou: "Não acredito, uma audácia dessa, não! É audaciosa, né? O cão, quando não vê, manda o secretário. Como foi que ela pegou o meu pente? Por favor, devolva".

