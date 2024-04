Tatuador com modificações no corpo consegue mudar o nome para Diabão Praddo

Conhecido nas redes sociais pelas modificações que fez no próprio corpo, o tatuador antes chamado Michel Praddo conseguiu trocar seu nome para Diabão Praddo no registro de nascimento.

O que aconteceu

O tatuador compartilhou a novidade em seu perfil no Instagram. Ele havia entrado na Justiça de São Paulo para alterar o nome que foi dado pelos pais, conseguiu e agora é oficialmente Diabão.

Diabão possui 80% do corpo tatuado e já passou por mais de 60 procedimentos de alterações corporais. Entre outros, ele já amputou dedos das mãos para deixar no formato de garras, colocou implantes de silicone e implantes transdermais, fez 30 escarnificações (técnica com cortes superficiais na pele), remoção de partes do nariz, orelha e mamilo e bifurcação nas laterais da boca.

Praddo também detém o recorde mundial de ser o homem mais "modificado" do mundo, o que lhe rendeu uma vaga no livro dos recordes.

Diabão Praddo mora em Praia Grande, no litoral de São Paulo, com a esposa, Carol Praddo, que também é adepta de modificação corporal e é conhecida como "mulher demônia". O tatuador é cristão e costuma mostrar sua rotina nas redes sociais.