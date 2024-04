Influencers e parentes de ex-realities: Carelli dá spoilers de novo reality

Rodrigo Carelli, Rachel Sheherazade e Lucas Selfie deram alguns spoilers para A Grande Conquista. Além de falarem como será a fase da vila, o direto do núcleo de realities também contou como serão alguns dos 100 participantes. O reality tem estreia na Record prevista para o próximo dia 22.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo nos melhores realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Ao ser questionado por Selfie sobre qual critério usou para convidar famosos para o programa, Carelli disse ter escolhido pessoas "mais atiradas".

A gente tem muito influencer, a gente tem muitas pessoas famosas por ter uma conexão com outro que já fez reality show antes. Parente, ou conhecido, ou namorados e tem pessoas que já fizeram outros realities... Recentes, não tão recentes. Da Record, de fora da Record. Rodrigo Carelli

Ex-Fazenda no elenco. Carelli confirmou o questionamento de Rachel, que participou da última edição de A Fazenda e foi expulsa. Vai ter ex-participantes do reality rural. No entanto, ele não confirmou de qual edição.

Carelli também afirmou que tem participante no elenco que já passou por mais de um reality, outro que já foi pivô de uma separação, um que já fez novela muito famosa. Mas, ao ser questionado se há chances de ter uma participante com o nome Camila, ele disse não poder responder.