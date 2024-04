Ex de Letícia Birkheuer rebate acusação e fala de 'discussão', atriz nega

Alexandre Furmanovich, 39, emitiu nota acusando Letícia Birkheuer de violar acordo judicial de guarda da criança. Atriz rebateu nota do ex-marido e afirmou ter provas do ocorrido.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (2), a modelo publicou em suas redes sociais refutando a declaração feita pelo ex-marido. "A declaração é inverídica. Aconteceu em São Paulo, dia 22 de março, no restaurante Madero. Tem testemunhas, tem vídeos, tem inquérito aberto. Ele me agrediu na frente do meu filho, e ele correu para o banheiro".

Ele estava visivelmente alterado, não é a primeira vez que isso acontece, inclusive na frente do filho. Não foi uma discussão. Ele me ameaçou dar três tapas na cara e eu não abri a boca. quando ele saiu do restaurante eu fui atrás do meu filho, para cuidar dele. Não é verdade também que meu filho não conseguiu falar com ele, ele sequer quis falar com ele.

Em uma nota enviada à coluna Mônica Bergamo nesta segunda-feira (1), o empresário afirma que teve uma "discussão verbal acalorada" com a atriz, mas que o filho do casal não estava presente. Segundo ele, João Guilherme, 12, estava no banheiro do restaurante durante o bate-boca.

De acordo com o comunicado, a discussão aconteceu por que Letícia descumpriu a decisão judicial de que uma assistente terapêutica deveria acompanhar as visitas maternas - o pai tem a guarda do menino desde 2022. "Recentemente, igualmente em razão de fatos extremamente íntimos, a Justiça determinou que as visitas maternas seriam acompanhadas e assistidas por profissional contratada por mim para este fim."

Conforme o relato do Alexandre, ele soube pela assistente social que Letícia a dispensou para a visita e saiu com a criança sozinha. Ele também acusa a atriz de cortar a comunicação do pai com o menino via celular.

Ao ser informado do ocorrido, "sem notícias ou contato com o filho", Furmanovich foi até o local onde estavam Letícia e João, quando aconteceu a briga. "Infelizmente, ao confrontá-la, acabamos travando uma discussão verbal acalorada unicamente sobre a ausência da assistente terapêutica no local. As demais narrativas de Letícia são inteiramente infundadas e difamatórias."

No último final de semana, Letícia Bikheuer acusou o ex-marido em suas redes sociais de tê-la "agredido psicologicamente e verbalmente, além de receber ameaças de violência física na frente do filho deles".