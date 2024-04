Cariúcha celebra contratação pelo SBT: 'Nada é impossível naquele que crê'

Cariúcha revelou que foi contratada pelo SBT nesta terça-feira (2).

O que aconteceu

A cantora celebrou a conquista no Instagram. "Obrigada a Deus primeiramente. Sem palavras para esse momento. Nada é impossível naquele que crê em Deus. Os planos de Deus são maiores que os nossos... Toda honra e toda glória seja dada a Deus", escreveu na legenda.

A contratação foi celebrada por amigos, famosos e fãs. "Meu coração fica cheio de alegria ao ver isso. É muito bom quando vejo uma mulher preta dando a volta por cima. O Brasil adora cancelar Cariucha's, Jojo's e Leydi's por aí", salientou o ex-BBB Fred Nicácio. "Bonita pra caramba", repercutiu o perfil do SBT. "Parabéns", pontuou Regina Volpato.

Cariúcha fez parte de A Fazenda 2023 (Record) e rendeu várias polêmicas. Um de seus maiores embates foi com Rachel Sheherazade, que trabalhou como âncora do principal telejornal do SBT por 10 anos e perdeu um dos processos trabalhistas contra a emissora recentemente.