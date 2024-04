BBB 24: Beatriz critica Giovanna e Pitel após Sincerão

Em conversa com Alane e Matteus no BBB 24 (Globo), Beatriz criticou Giovanna e Pitel após o último Sincerão.

O que aconteceu

No programa ao vivo de ontem (1), Giovanna fez críticas à Beatriz e Pitel falou sobre Davi. Aos amigos, a vendedora rebateu os argumentos usados pelas rivais.

Bia acusou Pitel de "fugir do embate": "É o que a gente fala, foi conversar com o Davi. Jogou verde para colher maduro. Foi caçar um caroço no angu e desviou a rota. Para mim, correu do embate."

Em seguida, ela chamou Giovanna de "planta": "Fui falar e ela saiu andando. [...] Fala que não incomoda, mas está criticando. 'Ah, porque você fica perto do palco'... Não, Giovanna, sonha que o cantor vai chegar, o show vai começar e eu vou ficar quietinha porque você acha que quero tudo para mim. Vai te lascar!"

Ela [Giovanna] acha que eu falo que ela é planta no sentido de que eu quero aparecer. Aí, como ela não quer aparecer, é planta. Mas não. Quando eu falo planta, é nesse sentido. os argumentos, é um pior que o outro. Beatriz

