Atriz de Star Trek destaca legado e agradece 'fãs raiz': 'Nos abençoaram'

"Star Trek: Discovery", série responsável por resgatar a franquia na TV nos anos 2010, vai se despedir dos fãs após o fim de sua quinta temporada, que estreia nesta quinta-feira (4) no Paramount+.

A franquia ficou 12 anos longe das TVs após o encerramento de "Star Trek: Enterprise", que se despediu em 2005. O retorno veio apenas em 2017, com Sonequa Martin-Green (The Walking Dead) encabeçando o elenco de Discovery e introduzindo este universo para novos fãs - assim como a tão adorada "Star Trek: A Nova Geração" fez no fim dos anos 1980.

Sete anos depois da estreia de Discovery, a franquia voltou a ser relevante com a ajuda do streaming. Da mesma forma que A Nova Geração, o sucesso da série resultou na criação de vários novos spin-offs, com direito a produções live-action, como no caso de "Star Trek: Strange New Worlds, e até animações, como "Star Trek: Lower Decks".

Em entrevista a Splash, Sonequa Martin-Green refletiu sobre o legado da série e o apoio que recebeu dos "fãs raiz" da franquia, que se apaixonaram pela produção original e receberam Discovery de braços abertos, mesmo tantos anos depois.

"É interessante pensar sobre isso porque eu sempre acabo conhecendo muitas pessoas em convenções. Eu encontrei milhares de fãs que são fãs da franquia desde os anos 1960. Há muitas pessoas que ainda se lembram da estreia da original, em 1966, e todos eles foram maravilhosos conosco. Eles foram muito gentis e nos abençoaram. Muitos disseram: 'Olha, eu estou aqui desde o começo e eu te amo. Eu amo sua série'"

Sonequa Martin-Green, em entrevista a Splash

Elenco da quinta temporada de Star Trek: Discovery Imagem: Paramount+/Divulgação

Para a atriz, o carinho demonstrado pelos fãs faz o trabalho valer a pena. "Eu sempre digo a eles que, vindo de alguém que ama tanto a franquia, significa o mundo."

Sobre se despedir de Star Trek: Discovery, Sonequa admitiu que o sentimento é agridoce. "É tudo muito intenso. É muito louco [ter que se despedir]. Parece inacreditável, mas ainda assim celebratório."

Coshowrunner da série, Michelle Paradise contou a Splash que estava ansiosa para falar sobre a quinta e última temporada. Segundo ela, o prazer de ter feito parte de uma franquia tão amada vai mais uma vez se justificar quando os fãs assistiram o que eles reservaram para os últimos episódios.