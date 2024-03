Em cena decisiva, Taís protagoniza briga e causa nova morte inesperada

Nos próximos episódios de 'Paraíso Tropical', Marion nota a ansiedade evidente em Olavo ao dialogar com Bebel. A presença de Bebel impressiona Urbano. Fred troca cumprimentos com Mateus, expressando seus votos de felicidade a Camila com emoção perceptível. Ao despedir-se, Camila não contém as lágrimas.

Heitor intervém, solicitando a Camila que reconsidere o casamento com Fred. Urbano solicita a Marion que o apresente a Bebel. Em um gesto de arrependimento, Fred pede perdão a Camila, confessando que não deseja vê-la infeliz ao casar-se com ele.

Isidoro reage fortemente ao ouvir Paula, Clemente e Hermínia revelarem as ações de Taís. Advertindo Taís sobre a iminente ida à delegacia para responder por seus atos, Isidoro enfrenta a situação com firmeza.

Taís empreende fuga de carro, seguida de perto por Isidoro. Um trágico acidente envolvendo um caminhão ceifa a vida de Isidoro, levando Paula ao desespero ao receber a notícia. Taís chega ao velório de Isidoro, acrescentando mais um episódio dramático a essa trama intensa.