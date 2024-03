Yas: Egocêntrica, Yasmin Brunet já falou coisas piores sobre Davi no BBB 24

Da Redação

Em conversa com Leidy Elin, 26, no BBB 24 (Globo), Yasmin Brunet, 35, desabafou que não aguenta mais se sentir "à disposição" de ser humilhada por "um moleque como" Davi Brito, 21. Leidy concordou com o parecer da modelo sobre Davi e a aconselhou a não se apegar às "coisas que saem da boca dele".

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, criticou a modelo por ter se doído por Davi a haver rotulado de 'inútil' no último Sincerão. "Desculpa, mas, se a pessoa não tem utilidade dentro do jogo, ela é inútil! A Yasmin se ofende muito com esse termo, achou desrespeitoso, mas já chamaram o Davi de sociopata, de moleque..."

Para Yas, a implicância de Yasmin com o baiano refleta antes de tudo o egocentrismo da filha de Luiza Brunet. "É uma questão muito mais de ego que de qualquer outra coisa. A Yasmin se sentiu ofendida com o que o Davi falou dela, mas também o ofendeu em várias oportunidades. Então, meu amor, segue o jogo!"

A apresentadora criticou também Leidy por bancar o 'ombro amigo' da ex-esposa de Gabriel Medina. "Que decepção é Leidy Elin, 'viúva' de Wanessa Camargo, consolando Yasmin Brunet! Você sair de São Gonçalo para ficar consolando rico [no BBB] é brincadeira! Ela e Lucas podem dar a mão de ficar babando ovo de estrela!"

Esposa de Lucas Buda rouba sucesso que ele não conseguiu dentro do BBB 24

Camila Moura pulou de 1 mil para 1,5 milhão de seguidores após seu marido, Lucas Henrique, 29, flertar com Giovanna Pitel, 24, dentro do BBB 24 (Globo). Entendendo-se traída pelo brother, Camila publicou posts em que exibia fotos dele rasgadas e deixando claro que a relação acabou.

Leão Lobo enalteceu o fato de a moça ter logrado a fama e a popularidade que Lucas não foi capaz de alcançar no BBB. "Ela está dando um show nas redes sociais! Pegou uma carona bacana [no BBB], transformou a própria vida e virou ela o grande sucesso que ele não se tornou dentro do reality."

