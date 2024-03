Protagonismo de Arlete Salles aos 85 anos é celebrado em 'Família É Tudo'

Foi ao ar nesta segunda-feira (4) o 1º capítulo de "Família É Tudo" (Globo), nova novela das 7, escrita por Daniel Ortiz.

O que aconteceu

Durante a exibição, a estreia ficou no topo dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). "Uma novela que tem Nathalia Dill e Arlete Salles é impossível ser ruim", escreveu um usuário da rede social.

O protagonismo de Arlete Salles, aos 85 anos, vivendo as irmãs gêmeas Frida e Catarina, foi celebrado. "O nome da Arlete Salles em primeiro, ela merece muito ter essas protagonistas", comemorou uma fã. "Protagonizar uma novela aos 85 anos de idade é pra poucas e a Arlete Salles merece demais essa oportunidade", disse outra.

A abertura foi outro ponto repercutido pelos telespectadores. "Na abertura de 'Família É Tudo' a avenida Paulista termina no viaduto do Chá", percebeu um internauta. "Eu gostei da animação da abertura de 'Família É Tudo', seguiu uma linha parecida com a da ótima abertura de 'Salve-se Quem Puder'. Infelizmente a música não curti tanto", comentou um segundo.

O nome da Arlete Salles em primeiro, ela merece muito ter essas protagonistas #FamiliaÉTudo pic.twitter.com/YXbi4oNi6n -- fabricio (@fabrieu) March 4, 2024

Protagonizar uma novela aos 85 anos de idade é pra poucas e a Arlete Salles merece demais essa oportunidade #FamíliaÉTudo pic.twitter.com/GK6WdRzsYb -- erick (@umtalerick) March 4, 2024

Uma novela que tem Nathalia Dill e Arlete Salles é impossível ser ruim



#FamíliaÉTudo pic.twitter.com/iSWihrZbls -- Matheus (@odontinho) March 4, 2024

Não botei fé que Arlete Salles fosse abrir os créditos de #FamiliaÉTudo, mesmo a trama girando em torno das personagens dela. Achei que viria no "como", igual Fernandona veio muitas vezes. Merecidamente Arlete Salles abre os créditos, aos 85 anos. Primeiro grande mérito da novela pic.twitter.com/NyVsYIcwf9 -- Mauricio Gyboski (@MauricioGyboski) March 4, 2024

A mudança de expressão da Arlete Salles pra fazer as irmãs gêmeas é simplesmente impecável. ARTISTA#FamíliaÉTudo pic.twitter.com/yX9T0hzxi9 -- Matheus (@odontinho) March 4, 2024

Na abertura de #FamiliaÉTudo a Av. Paulista termina no Viaduto do Chá pic.twitter.com/sWceecnC45 -- Nilson Xavier (@Teledramaturgia) March 4, 2024

Eu gostei da animação da abertura de #FamiliaÉTudo, seguiu uma linha parecida com a da ótima abertura de Sabe-se Quem Puder. Infelizmente a música não curti tanto... pic.twitter.com/5L58lWdauu -- Fábio Garcia (@fabiogaj) March 4, 2024

Que felicidade ver a Juliana Paiva e Nathalia Dill de volta as novelas e na primeira cena delas juntas servindo talento

#FamíliaÉTudo pic.twitter.com/PeAuvJEdJz -- Tiago Dias Brandwain de Vielmond (@dia_tiago) March 4, 2024

Uma Arlete Salles em cena é boa de mais, agora em dose dupla é PERFEITO! #FamíliaÉTudo pic.twitter.com/iG1SrBoIWe -- Novelando (@novelandu) March 4, 2024

