Leonardo critica influência do funk no sertanejo: 'toma toma, mete mete'

Leonardo, 60, criticou a influência cada vez maior do funk no sertanejo, embora seu filho, Zé Felipe, 25, seja um dos principais adeptos dessa mistura.

O que aconteceu

Cantor disse que estão "funkeando" o sertanejo com letras e ritmo que destoam desse gênero musical. "Hoje já estão 'funkeando' a música sertaneja. Está virando meio que funk. 'Abaixo o bumbum', 'vai toma, toma, toma', 'mete, mete, mete'... É um trem assim, né", declarou o artista.

Sertanejo também refletiu que essa critica pode simplificar o fato de ele está envelhecendo e não acompanhado os gostos da nova geração, embora mantenha um público fiel. "Eu tenho 60 anos de idade. A minha vez passou. Sei que tem muita gente que ainda ama o tipo de música que eu canto".

Leonardo é um dos principais nomes da música sertaneja no Brasil, com uma carreira consolidada. Seu filho, Zé Felipe, é um dos nomes mais famosos dessa mistura de funk com sertanejo, sobretudo pelas coreografias para viralizar em plataformas como o TikTok.