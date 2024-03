Ewbank posta com Gagliasso, 'propõe' surubão e Deborah Secco reage: 'Topo'

Giovanna Ewbank, 37, postou fotos picantes ao lado de Bruno Gagliasso, 41, e Deborah Secco, 44, reagiu.

O que aconteceu

No Instagram, Ewbank compartilhou registros ao lado do marido e perguntou aos fãs quem topava um "surubão", em referência ao seu novo programa no YouTube.

"O clima esquentou por aqui. Alguém aí topa entrar num 'Surubaum' só nosso? Vem aí! Estamos te esperando", postou Ewbank, que nos registros surge trocando carícia com Gagliasso.

Nos comentários, Deborah Secco reagiu e afirmou aceitar a proposta. "Oba, eu topo", escreveu.

Deborah Secco reagiu a postagem de Giovanna Ewbank Imagem: Reprodução

Vale destacar que Deborah Secco já falou abertamente sobre desejo de sexo a três com Giovanna e seu marido, Hugo Moura. Inicialmente, Ewbank chegou a topar a proposta, mas depois Secco contou que ela desistiu.

"Surubaum" é o novo quadro do canal do YouTube de Ewbank, que ela vai comandar ao lado de Bruno Gagliasso. O nome faz referência a uma suposta suruba protagonizada pelo casal e outras celebridades em Fernando de Noronha e vai receber diversos famosos. O primeiro episódio vai ao ar nesta terça-feira (5).