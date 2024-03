Lucas volta a flertar com Pitel: 'Você me bagunçou'

Lucas Henrique, o Buda, voltou a flertar com Giovanna Pitel no BBB 24. Ele também declarou que ela é seu pódio no programa.

O que aconteceu

Lucas e Pitel conversavam na piscina quando a assistente social disse que "o defeito do professor era confiar demais nela". Para se justificar, ele voltou a flertar com a sister.

Lucas: "É que eu fico confuso quando falo com você. Lembra do que eu estava te falando?".

Pitel: "Para! Para!".

Lucas: "Você me bagunçou, me bagunçou no jogo".

Antes, o brother disse que gostaria de chegar na final do BBB 24 com Pitel. Para ele, a assistente social faz parte de seu pódio.

Lucas: "No fundo, no fundo, onde ninguém consegue acessar, eu gostaria de chegar na final com você. Não sei se isso significa que você é meu pódio, mas acho que sim".

Pitel: "Olha o problema em que você está se metendo!".

Lucas: "É real (...) Eu sei que a gente não joga junto, mas eu sinto que posso confiar em você. Sinto como se você fosse minha amiga".

