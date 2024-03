Fernanda revela detalhe de contrato do BBB 24: 'Aceitar zombaria'

Fernanda falou de uma cláusula do contrato que os participantes do BBB 24 (TV Globo) precisam aceitar para o programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Durante o Almoço do Anjo, Fernanda riu ao lembrar do contrato do reality show com Lucas Henrique, Pitel e Michel.

Fernanda: "Vocês lembram que no contrato estava escrito que a gente tem que aceitar zombaria? A zombaria deve estar pesada lá fora! Vão imitar a gente de propósito, vão zoar sotaque, vão zoar postura, vão fazer tudo".

Fernanda: "Estava escrito que você tem que concordar que você pode virar chacota. Da produção mesmo, que faz aqueles vídeoszinhos sacaneando. A própria Dani Calabresa não imitava a [Jade] Picon falando [no BBB 22]? Ela ficava toda hora imitando a Picon. Então vão imitar a gente, sim. E você tem que concordar! Mesmo que não fique tão legal".

BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Lucas vai indicar ao Paredão no domingo? Resultado parcial Total de 9076 votos 2,79% Alane 61,40% Davi 32,80% Michel 3,01% Isabelle Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9076 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash