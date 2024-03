BBB 24: Esposa de Lucas Buda mostra mala feita e fotos do brother no lixo

Camila Moura, esposa de Lucas Henrique (Buda), sugeriu que seu relacionamento com o participante do BBB 24 (TV Globo) pode ter chegado ao fim.

O que aconteceu

Camila apagou todas as fotos em que aparecia ao lado de Lucas. Em sua página no Instagram, ela deixou apenas imagens em que está sozinha ou com seu animal de estimação.

BBB 24: Camila apagou fotos com Lucas de seu perfil Imagem: Reprodução/Instagram

Além disso, ela mudou a sua torcida. Na biografia que aparece em seu perfil, Camila se colocou como parte do time que torce para que Davi seja campeão do programa.

Camila ainda mostrou uma mala feita em foto publicada nos stories. Ela pediu para os seguidores tentarem adivinhar se a bagagem é dela ou de Lucas e colocou a música "Chico", que Luísa Sonza dedicou ao ex-namorado antes de ser traída, como trilha sonora do post.

Por fim, Camila exibiu fotos de Lucas rasgadas no lixo. "Sei que todos querem um pronunciamento. Como já falei em vídeos antes, a barraqueira sou eu. Mas tudo foi muito rápido. Tô resolvendo meus BOs e já venho falar aqui! Me aguardem! O mundo não gira, ele capota!".

Na última festa, Lucas cantou a música "Baiana", de Emicida, para Pitel. "Vou te dizer só uma coisa: 'Baiana, cê me bagunçou. Pirei em tua cor, nagô, tua guia'", disse o brother. Pitel pediu que ele parasse, ao que Lucas respondeu: "É real. Vai acabar aqui, essa conversa"."Ela morreu aqui, ela não deveria nem ter nascido", completou Pitel.

BBB 24: Camila Moura mostrou fotos com Lucas no lixo Imagem: Reprodução/Instagram

