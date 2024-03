Alerta vermelho no sexo: 5 comportamentos para redobrar a atenção

Por mais que o tesão esteja nas alturas e a química pareça boa, algumas atitudes masculinas na cama podem fazer soar um alarme na cabeça. Elas revelam egoísmo, machismo, falta de noção e até mesmo indicam traços de uma personalidade abusiva.

Confira 5 comportamentos que merecem atenção:

1- Fazer chantagem ou pressão psicológica para transar

Sexo é fundamental para a maioria dos relacionamentos, mas não pode ser uma cobrança constante nem alvo de pressão. O casal precisa encontrar um meio-termo entre a frequência ideal, o que exige empatia, conversa e muita negociação. Se apenas a vontade de um é validada, isso é um problema que denuncia a não-reciprocidade do relacionamento.

2 - Insistir em não usar camisinha

Trata-se de um limite inegociável, pois implica em muitos riscos. Se um quer usar camisinha, esta escolha precisa ser respeitada, independente da preferência do outro. Pior ainda é se o homem tirar a camisinha durante o sexo sem consentimento da parceira ou do parceiro. O nome dessa atitude é stealthing e consiste num abuso sexual, pois violenta o que foi combinado anteriormente, quebra a confiança e deixa a outra pessoa em uma posição de vulnerabilidade.

3 - O outro rir ou debochar das suas preferências

Ninguém escolhe o que deseja, nem na vida, nem no sexo. Independentemente do que você peça ou sinalize querer fazer, não deve ser julgada ou invalidada. E mais: a comunicação na cama é o ponto de partida para o compartilhamento de prazer. Portanto, escutar o que o outro deseja, é possibilitar a satisfação de ambos os desejos. Caso contrário, onde apenas uma parte se satisfaça ou coloque apenas o seu desejo como prioridade, é colocar em evidência a posição egoísta, tendo em vista a necessidade da troca em uma relação.

4 - Ver que o outro está fazendo algo que não gosta só para agradar

Sexo precisa ser um espaço de conexão genuína e de liberdade. Não é sobre desempenho ou sobre receio de desagradar, mas sobre viver uma relação saudável com o seu corpo e com o outro. Se você está na cama com alguém que busca te satisfazer, mas de modo robótico e meio forçado, vale a pena repensar essa conexão.

5 - Comparações com ex-parceiras em relação ao desempenho sexual

Esse tipo de comportamento acaba sendo um reforçador para uma comparação entre as figuras femininas. Muitas vezes, é uma forma torta e abusiva de o sujeito desqualificá-la e responsabilizá-la por algo que o desagrada (talvez até nele mesmo!). Você precisa mesmo de alguém que ressalta as suas falhas e fica falando do passado em vez de curtir sua companhia?

Fontes: Ana Streit, psicóloga clínica, mestre em Psicologia e Saúde pela UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre) e especialista em Terapia Cognitivo Comportamental pela PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul); e Josefa Ferreira, psicóloga e psicanalista.