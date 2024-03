Pitel opina sobre jogo de Davi no BBB 24: 'Sempre passa dos limites'

Logo após o fim do show de Wesley Safadão na festa do BBB 24 (Globo), que acontece neste sábado (2), Giovanna Pitel conversou com Lucas Henrique sobre Davi.

O que aconteceu

Lucas colocou Davi como um de seus alvos para o Paredão desta semana. Pitel confessou sua opinião sobre o baiano: "Ele é chato e desrespeitoso, sempre passa dos limites".

No entanto, para Pitel, a forma como o público fora do programa enxerga Davi pode estar sendo diferente. "Ele movimenta o jogo, a gente não pode mentir", admitiu a sister.

Ela continuou falando sobre suas dúvidas. "As pessoas podem ver que ele não passa do limite do respeito", disse. "Para quem convive aqui, ele pesa a mão".

