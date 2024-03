Nasce sexto filho de Letícia e Juliano Cazarré: 'A vida quer viver'

Nasceu na manhã de hoje (2) o sexto filho de Letícia e Juliano Cazarré.

O que aconteceu

Juliano Cazarré anunciou através de seu Instagram que Estevão, seu sexto filho com a stylist Letícia, nasceu.

"Oi, pessoal! Cheguei bem, com muita saúde, já abri os olhinhos, mamei e estou tirando uma soneca. Minha mamãe está super bem, ela é demais! Meu papai pediu para eu dizer a vocês que: A vida quer viver", escreveu Juliano Cazarré na legenda da publicação no Instagram, com a primeira imagem de Estêvão.

O bebê nasceu após uma cesariana agendada por orientações médicas, segundo informou Letícia anteriormente pelas redes sociais.

Mais cedo, Letícia havia compartilhado imagens da decoração do quarto da maternidade.

Ela e Juliano Cazarré também são pais de Maria Guilhermina, Maria Madalena, Vicente, Gaspar e Inácio.