Marcos Mion usa look de R$ 13 mil nos 2 anos do 'Caldeirola'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Marcos Mion selecionou um look de R$ 13 mil no programa que marca os dois anos do quadro Caldeirola.

O que aconteceu

O apresentador surgiu no estúdio com um casaco multicolorido da grife Philipp Plein, que custa U$ 2.300 - equivalente a R$ 11.500.

Para complementar o look, Mion escolheu um tênis Nike Mac Attack OG, de aproximadamente R$ 1.500.