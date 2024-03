Ben Affleck guardou cartas de amor enquanto era casado, diz Jennifer Lopez

Jennifer Lopez revelou que Ben Affleck guardou algumas cartas de amor destinadas a ela enquanto era casado com sua ex-mulher.

O que aconteceu

Em seu novo documentário, "The Greatest Love Story Never Told" (Amazon Prime), Jennifer Lopez confessa que seu atual companheiro, Ben Affleck, guardou cartas de amor desde o primeiro relacionamento entre eles.

Ben namorou com J-Lo entre 2002 e 2004 e acabou se casando em 2005 com Jennifer Garner. O casamento durou até 2015 e, em 2021, o ator voltou a namorar com Lopez.

No novo documentário, lançado na última terça-feira (26), a cantora diz que uma de suas novas músicas foi inspirada na "coleção de cartas" manuscritas pelo ator, que ela recebeu em formato de livro.

"Este livro é um livro que Ben me deu em nosso primeiro Natal juntos novamente. É cada carta e cada e-mail que escrevemos um para o outro desde há 20 anos até hoje", diz a cantora, segundo a Fox News.

O documentário também dá detalhes sobre a separação de Ben Affleck e J-Lo.