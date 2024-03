Damião dá atestado de burrice com boca de sacola e revela seu maior segredo

No capítulo de 'Renascer' deste sábado (2), José Inocêncio não se abala com o jeito servil de Damião e desconfia que o empregado seja um matador.

Joana conta a Pastor Lívio que Tião está querendo vender a alma para o diabo. Damião toma uma bebida servida por Inácia e acaba revelando seu plano de tirar a vida de José Inocêncio.

Mariana sente a desconfiança de Inácia sobre ela. Damião pede ajuda a Ritinha para mudar seu destino. José Inocêncio conta a Chico sobre a confissão de Damião, e pede ao marido de Inácia que não faça nada contra o homem.

João Pedro pede perdão ao pai por ter contratado Damião. João Pedro flagra Mariana com uma arma na mão, e a imobiliza.

Sobre 'Renascer'

O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia.

Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.