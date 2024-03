Zara Larsson e OneRepublic completam palco de Imagine Dragons e Lulu no RiR

O Rock in Rio 2024 vai aos poucos anunciando as datas e os palcos em que cada atração se apresenta. Juntando-se a Imagine Dragons e Lulu Santos, vêm a banda pop rock americana OneRepublic e a cantora sueca Zara Larsson.

O que aconteceu?

A organização do Rock in Rio divulgou as atrações que faltavam para completar a segunda noite do Palco Mundo. O festival, que celebra 40 anos, ocupa a Cidade do Rock, no Rio, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

O OneRepublic, que abrirá o Palco Mundo do Rock in Rio no dia 14 de setembro, durante show em Nova York no ano passado Imagem: Steve Eichner/Variety/Getty Images

A banda americana OneRepublic, que estourou no mundo todo com o sucesso "Counting Stars", abre a noite. O grupo, formado pelo vocalista Ryan Tedder, pelos guitarristas Zach Filkins e Drew Brown, pelo tecladista Brian Willett, pelo baixista e violoncelista Brent Kutzle e pelo baterista Eddie Fisher, já se apresentou no Rock in Rio em 2015.

Com cinco álbuns de estúdio, em 2022, a OneRepublic lançou "I Ain't Worried". A música faz parte da trilha sonora de "Top Gun: Maverick" e, atualmente, já ultrapassou a marca de 3 bilhões de streams.

A cantora sueca Zara Larsson, que se apresenta no palco Mundo do Rock in Rio no dia 14 de setembro, durante show em Paris, na semana passada Imagem: Kristy Sparow/Getty Images

A cantora sueca Zara Larsson é a quarta e última atração anunciada para a segunda noite do Palco Mundo do Rock in Rio. Ela foi revelada em seu país ao vencer a temporada 2008 do show de talentos "Talang", a versão sueca do "Got Talent". Seus três primeiros singles "Ain't My Fault", "Lush Life" e "Uncover" alcançaram o top 5 das paradas britânicas.

Travis Scott, headliner do Palco Mundo no primeiro dia do Rock in Rio, durante show em Nova York no ano passado Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Os confirmados até agora

Dia 13 /9: Travis Scott e Matuê (com participação de TETO e WIU ), no Palco Mundo.

e (com participação de e ), no Palco Mundo. Dia 14/9: Imagine Dragons , OneRepublic , Zara Larsson e Lulu Santos , no Palco Mundo; Ed Sheeran , Joss Stone , Gloria Groove e Jão , no Palco Sunset.

, , e , no Palco Mundo; , , e , no Palco Sunset. Dia 20/9: Katy Perry e Ivete Sangalo, no Palco Mundo; IZA e Gloria Gaynor, no Palco Sunset.

O Rock in Rio acontece em setembro, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22, e a venda oficial de ingressos começa a partir das 19h do dia 11/4, pela Ticketmaster Brasil. O valor do ingresso será R 795 (inteira) e R 397,50 (meia-entrada); não há cobrança de taxa de serviço.