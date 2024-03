'Fuzuê' termina sendo uma novela bem diferente do início; relembre mudanças

Na sexta (01) vai ar o último capítulo de"Fuzuê" (Globo). Com mudanças durante a trama, depois que o autor Ricardo Linhares assumiu a supervisão de texto, a novela das 7 termina bem diferente daquela do início.

Tendo a difícil missão de substituir "Vai na Fé", "Fuzuê" não conseguiu manter os mesmos números da audiência de sua antecessora. A partir disso, o autor veterano Ricardo Linhares foi chamado para supervisionar o texto de Gustavo Reiz, estreante na Globo, mas que já havia escrito tramas na RecordTV e SBT.

A roteirista Renata Corrêa também chegou para somar ao time de colaboradores no meio da produção. Ela é a autora da série "Rensga Hits" e foi uma das colaboradoras de "Vai na Fé".

Com isso, as mudanças foram vistas na tela. Novos personagens chegaram, outros foram embora e alguns perderam características.

Protagonistas sem óculos e sem bordão

Em entrevista ao Conversa com Bial, no ínicio da novela, Nicolas Prattes, que vive o protagonista Miguel, disse que uma das principais inspirações para seu personagem era Clark Kent, o Superman. O jeito desajeitado, com óculos, estava ali. Mas assim como o super-herói, Miguel era corajoso e deixava seu lado nerd de lado para defender a família.

Em certo momento, Miguel se transformou. Os óculos não faziam mais parte de seu figurino. Como explicação, o protagonista apenas dizia que começou a usar lentes de contato.

Miguel (Nicolas Prattes) no início e no fim de 'Fuzuê' Imagem: Divulgação/Globo

Se, logo no início, em quase todos os capítulos, ouvíamos Luna falando "cê jura, garoto?", depois de um tempo nunca mais escutamos o bordão da protagonista. A vilã Preciosa também deixou de usar suas frases marcantes, como "gratidão, gratidão, gratidão" e "Eu sou preciosa, eu sou poderosa e eu sou perigosa".

Luna (Giovana Cordeiro) e seu bordão em 'Fuzuê' Imagem: Reprodução/X

Novos personagens

Selena Chicote (Talita Younan) - A personagem surgiu para ser o novo par romântico de Jefinho (Michel Joelsas), depois que seu triângulo amoroso com Luna e Miguel não fazia mais sentido. Mais perto do fim da história, a cantora sertaneja também se envolveu com Heitor (Felipe Simas).

Selena (Talita Younan) em 'Fuzuê' Imagem: Reprodução/Globo

Tonico (Junno Andrade) - Para desenvolver melhor a carreira musical de Jefinho e Selena, surgiu Tonico, o empresário musical deles. Apesar disso, o personagem nunca teve muito desenvolvimento na trama.

Tonico (Junno Andrade) em 'Fuzuê' Imagem: Reprodução/Globo

Julião (Romulo Arantes Neto) - Com a volta de César Montebello (Leopoldo Pacheco). que havia sido dado como morto, o vilão trouxe junto um comparsa. Trabalhando infiltrado para o chefe, Julião se apaixonou de verdade por Luna, mas acabou morto ao cair de uma passarela no meio de uma briga com Merreca (Ruan Aguiar).

Julião (Romulo Arantes Neto) em 'Fuzuê' Imagem: Divulgação/Globo

Mercedes (Ana Lúcia Torre) - A avó de Vitor (Danilo Maia) surgiu na novela para fazer par romântico com Lampião (Ary Fontoura). Com isso, o dono do Beco do Gambá começou a ter mais destaque e "Fuzuê" abordou o tema do amor na terceira idade.

Mercedes (Ana Lúcia Torre) em 'Fuzuê' Imagem: Reprodução/Globo

Rebeca (Vitória Strada) - Já em sua reta final, a novela decidiu criar um triângulo amoro para abalar o romance dos protagonistas. Com a chegada de Rebeca, ex-namorada de Miguel, Luna ficou enciumada. Além disso, a personagem era uma delegada da Polícia Federal e foi crucial para desmascarar César Montebello.

Rebeca (Vitória Strada) em 'Fuzuê' Imagem: Divulgação/Globo

Personagens que se despediram

Olívia (Jessica Córes) - A ex-namorada de Miguel não tinha mais sentido na história após perder o bebê que estava esperando. Ela voltou para Portugal após ser desmascarada e todos descobrirem que o protagonista não era o pai de seu filho.

Olívia (Jessica Córes) em "Fuzuê" Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo

Rui (Pedro Carvalho) - Sem Olívia, Rui não fazia sentido. O comparsa da modelo também retorna para a Europa. Porém, diferente da ex de Miguel, ele acabou voltando na reta final da novela. Rui se juntou a César no tráfico de pedras preciosas, apenas para acabar morrendo durante uma perseguição da Delegada Vitória.

Rui (Pedro Carvalho) em 'Fuzuê' Imagem: Divulgação/Globo

Fim do mistério do tesouro e mudança de tom

Toda a história de "Fuzuê" girava em torno do mistério do tesouro da Dama de Ouro (Zezé Motta). Segundo informações do jornal O Globo, um grupo de pesquisas sobre a novela foi realizado. Foi assim que a emissora descobriu que a busca pelos itens preciosos era rejeitada por grande parte do público.

Com a entrada dos novos roteiristas, a trama foi logo solucionada. Miguel e Luna encontraram as joias escondidas embaixo da loja Fuzuê do Nero.

Foi revelado também que a protagonista e Maria Navalha (Olívia Araújo) eram descendentes da Dama de Ouro. Com isso, elas ficaram com a fortuna.

A Dama de Ouro (Zezé Motta) deixou herdeiros em 'Fuzuê' Imagem: Reprodução/Globoplay

A partir desse ponto, a história girou em torno do retorno de César Montebello e na disputa de vários vilões tentando roubar o dinheiro de Luna e sua mãe. Além do ex-marido de Bebel (Lilia Cabral), Pascoal (Juliano Cazarré) e Preciosa criavam planos toda semana para passar a mão nas riquezas.

Além disso, um malvado tentava passar a perna no outro incessantemente. Em certo momento, Pascoal conseguiu roubar o dinheiro de Maria. Na última semana, o vilão foi julgado e o dinheiro retornou para quem era de direito.

Maria Navalha (Olívia Araújo) leva golpe de Pascoal (Juliano Cazarré) em 'Fuzuê' Imagem: Paulo Belote/Globo

Com todas as mudanças, o tom mais cômico de "Fuzuê" também perdeu espaço. Saíram as guerras de bolos e cenas com personagens em situações atrapalhadas e entraram tiroteios e ação.

O drama e o romance também ganharam destaques. O casal maduro Bebel e Nero (Edson Celulari) e o câncer de Maria Navalha eram algumas das tramas secundárias, carregadas no drama, que cresciam a cada capítulo.