Fernanda Gentil mostra tratamento para Paralisia de Bell: 'Dói pra cacet*'

Fernanda Gentil, 37, mostrou seu tratamento para paralisia de Bell.

O que aconteceu

Fernanda mostrou o tratamento que vem realizando para conter a paralisia de Bell após ser diagnosticada com a doença recentemente. Em stories no Instagram, a apresentadora contou que, assim que foi descobriu o diagnóstico, fez uso de corticoide para conter o avanço da paralisia. No entanto, o tratamento agora consiste em fisioterapia facial.

A apresentadora disse que as sessões duram mais de uma hora. "Agora preciso continuar com a fisioterapia com muita disciplina três vezes na semana para não ficar com nenhuma sequela".

Fernanda ainda chegou a se queixar, dizendo que a fisioterapia "dói pra cacet*" em algumas áreas, como a região próxima à boca. "Ela vai 'soltando' nervo por nervo no rosto, já que a paralisia acontece por causa da inflamação desses nervos", explicou.